В работе Центра экспертизы и сертификации Астаны выявили нарушение

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Столичный Департамент АЗРК выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (АО «НаЦЭкС»), сообщает Kazpravda.kz

В ходе проверки было установлено, что Центр применял различные цены на одинаковые услуги по поверке средств измерений без объективно оправданных причин. Стоимость поверки одного и того же оборудования различалась в зависимости от заказчика, а фактическое ценообразование осуществлялось не на основании утвержденного прейскуранта.

«В действиях АО «НаЦЭкС» были усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением, предусмотренные подпунктом 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК. В этой связи, в соответствии со статьей 199 Предпринимательского кодекса РК, в адрес АО «НаЦЭкС» вынесено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции», – сообщили в департаменте.

В настоящее время уведомление исполнено. Также АО «НаЦЭкС» приняты меры по недопущению применения различных цен при оказании равнозначных услуг, добавили в пресс-службе.