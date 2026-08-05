Опасный трюк ради видео: водителя и пассажира наказали в ВКО

Фото: Polisia.kz

Нарушение ПДД, опубликованное в соцсетях, не осталось без внимания сотрудников полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

На видео запечатлено, как во время движения автомобиля пассажир находилась за пределами салона, пренебрегая требованиями безопасности и подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

В ходе проверки сотрудники полиции оперативно установили участников инцидента. 27-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt привлечен к ответственности за нарушение требований безопасности дорожного движения.

Также к ответственности в соответствии с законодательством привлечена пассажир, не пристегнувшая ремень безопасности во время движения.

«Полицейские напоминают, что соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Желание сделать эффектный кадр не должно становиться причиной опасных поступков, ведь даже одно необдуманное действие может привести к трагическим последствиям», – говорится в тексте обращения.

Напомним, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения ПДД.