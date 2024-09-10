Международная компания предложила Казахстану цифровой проект

Премьер-Министр Олжас Бектенов встретился с руководителями компании TSC Global/GK Hyperscale Майклом Дикерсоном и Дэниелом Дикерсоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В ходе встречи обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в области развития цифровой инфраструктуры и трансферта передовых технологий.

Рассмотрены подходы компании по обеспечению роста вычислительных мощностей и увеличению экспорта IT-услуг.

Главный исполнительный директор TSC Global/GK Hyperscale Майкл Дикерсон выразил заинтересованность в реализации проекта, предполагающего создание более 300 высококвалифицированных рабочих мест.

По итогам встречи стороны отметили готовность к продуктивному сотрудничеству.

Справочно: TSC Global/GK Hyperscale – международная компания, специализирующаяся на создании безопасной цифровой инфраструктуры для стран. GK занимается строительством и эксплуатацией современных центров обработки данных (ЦОД) и инфраструктурных проектов в Австралии и ряде других стран.