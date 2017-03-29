Глава Правительства посетил Западно-Казахстанскую машиностроительную компанию

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в ЗКО ознакомился с работой крупного высокотехнологичного производственного комплекса – Западно-Казахстанской машиностроительной компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Во время посещения объекта Сагинтаеву доложили о работе сервисного центра, где осуществляется ремонт газовых турбин и цеха по производству нефтегазового оборудования.
Машиностроительная компания представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс, который также занимается выпуском металлоконструкций, жилых мобильных зданий, строительной оснастки и сельскохозяйственного оборудования. Также завод выполняет работы по ремонту авиационных двигателей военного и гражданского назначения, что является важной составной частью оборонной промышленности страны.
Кроме того, по поручению Президента на базе предприятия совместно с компанией General Electric создан сертифицированный сервисный центр по ремонту газовых турбин, который является единственным в Казахстане официальным центром, способным выполнять работы на оборудовании этой фирмы.
Стоит отметить, что такие крупные предприятия, как Западно-Казахстанская машиностроительная компания оказывают значительный эффект на развитие экономики региона и играют важную роль в проводимой Правительством работе по технологическому перевооружению промышленных производств, что согласно Посланию Президента Нурсултана Назарбаева является одним из приоритетов в формировании новой модели экономического роста Казахстана.
Напомним, Премьер-министр прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Ранее Бакытжан Сагинтаев ознакомился с планами развития международного аэропорта "Орал".
Во время посещения объекта Сагинтаеву доложили о работе сервисного центра, где осуществляется ремонт газовых турбин и цеха по производству нефтегазового оборудования.
Машиностроительная компания представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс, который также занимается выпуском металлоконструкций, жилых мобильных зданий, строительной оснастки и сельскохозяйственного оборудования. Также завод выполняет работы по ремонту авиационных двигателей военного и гражданского назначения, что является важной составной частью оборонной промышленности страны.
Кроме того, по поручению Президента на базе предприятия совместно с компанией General Electric создан сертифицированный сервисный центр по ремонту газовых турбин, который является единственным в Казахстане официальным центром, способным выполнять работы на оборудовании этой фирмы.
Стоит отметить, что такие крупные предприятия, как Западно-Казахстанская машиностроительная компания оказывают значительный эффект на развитие экономики региона и играют важную роль в проводимой Правительством работе по технологическому перевооружению промышленных производств, что согласно Посланию Президента Нурсултана Назарбаева является одним из приоритетов в формировании новой модели экономического роста Казахстана.
Напомним, Премьер-министр прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Ранее Бакытжан Сагинтаев ознакомился с планами развития международного аэропорта "Орал".