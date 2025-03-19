Глава правительства представил коллективу нового министра энергетики

Олжас Бектенов поблагодарил Алмасадама Саткалиева за внесенный вклад в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, энергетики и пожелал успехов в дальнейшей деятельности на посту председателя Агентства РК по атомной энергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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В ходе представления нового министра отмечен большой опыт работы Ерлана Аккенженова в сфере нефти и газа, в т.ч. в области переработки и транспортировки нефтепродуктов.

Премьер-министр подчеркнул, что главой государства обозначена цель по масштабному обновлению энергетической инфраструктуры страны.

Перед коллективом Минэнерго во главе с новым министром поставлены задачи по реализации стратегических проектов, среди которых строительство трех ТЭЦ, Экибастузской ГРЭС-3, завершение объединения электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны и ввод дополнительных энергетических мощностей.

Кроме того, обозначены приоритетные направления работы по исполнению поручений президента в части расширения нефтегазовых проектов, своевременной реализации проектов по строительству газоперерабатывающих заводов, обеспечению стабильности в вопросах производства нефтепродуктов и обеспечения ими внутреннего рынка.