Глава "СК-Фармация" высказался о сбоях в поставке лекарств

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК ответил на критику в адрес единого дистрибьютора по закупке лекарств в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"К критике отношусь с положительной точки зрения, поскольку нужно исправлять ошибки и прогрессировать. ТОО "СК-Фармация" никогда не было в частной собственности, это дочерняя компания Минздрава. Мы работаем в соответствии с требованиями, правилами, корпоративными стандартами, установленными Минздравом. И заказы, и все объемы осуществляются под надзором Министерства здравоохранения. По поводу того, что лекарства отсутствовали, я хочу сказать, никто тогда не был готов. Часто говорится, что мы обслуживаем частные аптеки, но мы их не обслуживаем", – ответил спикер.

По его словам, товарищество обслуживает только медицинские организации, и за это несет ответственность. Также он отметил, что не исключает сбои в поставке лекарств, так как "в 10 раз рост был".

"Сегодня все выводы сделаны, полностью автоматизирован учет остатков, мы быстро реагируем на все вызовы. Часто ставится вопрос, нужна или не нужна "СК-Фармация". На сегодня озвучен объем экономии, который мы осуществили путем полной автоматизации закупа, электронного аукциона. Второе. Сегодня работа по отечественному производству, когда мы предоставляем оффтейк-контракты крупным фармацевтическими отечественным производствам, дала толчок как раз росту до 50% локализации", – заключил Искалиев.