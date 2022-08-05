Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык – СМИ

О намерении выучить казахский язык рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аlmaty.tv.

Тедрос Гебрейесус сказал об этом на встрече с министром здравоохранения Казахстана.

«Ранее до этого момента я был в Казахстане два раза. В первый раз ездил в Алматы в 2017 году. Во второй мой приезд состоялась встреча с известным врачом Торегельды Шармановым в рамках конференции по первичной медико-санитарной помощи. Тогда с Казахстаном мою семью никакие узы не связывали. В 2022 году мы породнились. Я этому очень рад. Здесь живет мой сват Даулет Турлыханов. А это значит, что Казахстан теперь и мой дом. Скоро мой внук начнет говорить, и я должен говорить с ним на родном для него языке», – сказал глава ВОЗ.

Между тем в одном из Telegram-каналов появилось видео, где, как сообщает голос за кадром, Тедросу Гебрейесусу дарят чапан и лошадь.