Статьи Главное – сохранить рабочие места Наталья РЫЖКОВА

В аэропорту главу Правительства встретили аким области Нурмухамбет Абдибеков и аким Караганды Нурлан Аубакиров. Карим Масимов осмотрел зал международных прилетов, где располагается зона пограничного и таможенного контроля. Пропускная способность Карагандинского аэровокзала – 963,6 тыс. пассажиров в год, из них 51% – на международных и 49% – на внутренних рейсах. В зале ожидания комплекса Премьеру рассказали об организации безопасности аэропорта, вокзала и автовокзала города. Здесь же состоялось совещание по эпизоотической ситуации в регионе, с докладами о принимаемых мерах выступили аким области, главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, вице-министр МСХ Гульмира Исаева, глава МЗСР Тамара Дуйсенова, а также вице-министр МВД Юрий Ильин.



Затем Премьер-Министр посетил готовый к сдаче в июле, построенный по госпрограмме «Нұрлы жол», детсад на 320 мест. Первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев доложил, что реализация программы «Нұрлы жол» идет намеченными темпами. Строи­тельство жилья ведется сразу по нескольким программам: развития регионов, рассчитанной до 2020 года; арендного жилья – через АО «Байтерек Девелопмент», АО «Жилстройсбербанк» и Фонд недвижимости «Самрук-Казына».



Примером эффективности государственных программ в Караганде является строительство в юго-восточной части города, где по программе развития регионов до 2020 года и направлению «Жилье через Фонд недвижимости «Самрук-Казына» возводится ЖК «Жануя-1». Известно, в очереди на получение жилья стоит порядка 14 тыс. человек – граждане из социально уязвимых слоев населения, государственные служащие, работники бюджетных организаций. Для них из инновационных панелей построены новые дома в ЖК, в которых арендатором по госпрограмме является 201 карагандинец.

Как стало ясно из сообщения заместителя акима области Андрея Ляпунова, проект жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями разработан с учетом загрузки мощностей домостроительного комбината «ККК бетон» в Сарани и применением новых продуктов для строительной отрасли, ранее не производимых в РК. По словам акима Караганды Нурлана Аубакирова, строительство объектов из панелей местного завода позволяет снизить нормативную продолжительность строительства на 30–35% и сократить до 30% трудозатраты и затраты на накладные расходы без потерь качества. Используемая в проекте технология уменьшает стоимость квадратуры жилстроя на 20% в сравнении с существующими технологиями.



В программу рабочей поездки вошло посещение КарГТУ, где К. Масимов ознакомился с подготовкой кадров по ГПИИР-2, осмотрел лаборатории научных комплексов.

Вторая половина дня прошла в Темиртау. Премьер побывал на заводе ТОО «AstEtalonCrown», введенном по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». С конвейера предприятия сходит в месяц 90 млн штук кроненпробки, выполненной из белой жести, производимой на комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау».



К. Масимов побывал на АО «АрселорМиттал Темиртау», где провел совещание с руководителями крупнейших в республике системообразующих предприятий по вопросам горно-металлургической отрасли. Мировой экономический кризис серьезно сказался на темпах ее производства, заметно снизился экспортный потенциал. Объективный анализ состояния и перспектив горно-металлургического комплекса дал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Он напомнил, что, несмотря ни на какие коллизии в экономике, Правительство всегда принимало необходимые меры по недопущению снижения производства и сохранению рабочих мест.



Аким региона заострил внимание на методичном сокращении рабочих мест на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау». Уже сокращены 8 тыс. человек и прорабатываются сокращения на перспективу. В текущем году на развитие шахт выделено средств в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году.

Премьер напомнил всем руководителям отечественных предприятий о том, что там работают граждане Казахстана, и необходимо принимать все меры по сохранению и увеличению рабочих мест. Кроме того, компаниям следует еще раз пересмотреть свои возможности и увеличить линейки производимых товаров для импортозамещения.

