Главное – сохранить рабочие места

В аэропорту главу Правительства встретили аким области Нурмухамбет Абдибеков и аким Караганды Нурлан Аубакиров. Карим Масимов осмотрел зал международных прилетов, где располагается зона пограничного и таможенного контроля. Пропускная способность Карагандинского аэровокзала – 963,6 тыс. пассажиров в год, из них 51% – на международных и 49% – на внутренних рейсах. В зале ожидания комплекса Премьеру рассказали об организации безопасности аэропорта, вокзала и автовокзала города. Здесь же состоялось совещание по эпизоотической ситуации в регионе, с докладами о принимаемых мерах выступили аким области, главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, вице-министр МСХ Гульмира Исаева, глава МЗСР Тамара Дуйсенова, а также вице-министр МВД Юрий Ильин.
Затем Премьер-Министр посетил готовый к сдаче в июле, построенный по госпрограмме «Нұрлы жол», детсад на 320 мест. Первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев доложил, что реализация программы «Нұрлы жол» идет намеченными темпами. Строительство жилья ведется сразу по нескольким программам: развития регионов, рассчитанной до 2020 года; арендного жилья – через АО «Байтерек Девелопмент», АО «Жилстройсбербанк» и Фонд недвижимости «Самрук-Казына».
Примером эффективности государственных программ в Караганде является строительство в юго-восточной части города, где по программе развития регионов до 2020 года и направлению «Жилье через Фонд недвижимости «Самрук-Казына» возводится ЖК «Жануя-1». Известно, в очереди на получение жилья стоит порядка 14 тыс. человек – граждане из социально уязвимых слоев населения, государственные служащие, работники бюджетных организаций. Для них из инновационных панелей построены новые дома в ЖК, в которых арендатором по госпрограмме является 201 карагандинец. Как стало ясно из сообщения заместителя акима области Андрея Ляпунова, проект жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями разработан с учетом загрузки мощностей домостроительного комбината «ККК бетон» в Сарани и применением новых продуктов для строительной отрасли, ранее не производимых в РК. По словам акима Караганды Нурлана Аубакирова, строительство объектов из панелей местного завода позволяет снизить нормативную продолжительность строительства на 30–35% и сократить до 30% трудозатраты и затраты на накладные расходы без потерь качества. Используемая в проекте технология уменьшает стоимость квадратуры жилстроя на 20% в сравнении с существующими технологиями.
В программу рабочей поездки вошло посещение КарГТУ, где К. Масимов ознакомился с подготовкой кадров по ГПИИР-2, осмотрел лаборатории научных комплексов. Вторая половина дня прошла в Темиртау. Премьер побывал на заводе ТОО «AstEtalonCrown», введенном по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». С конвейера предприятия сходит в месяц 90 млн штук кроненпробки, выполненной из белой жести, производимой на комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау».
К. Масимов побывал на АО «АрселорМиттал Темиртау», где провел совещание с руководителями крупнейших в республике системообразующих предприятий по вопросам горно-металлургической отрасли. Мировой экономический кризис серьезно сказался на темпах ее производства, заметно снизился экспортный потенциал. Объективный анализ состояния и перспектив горно-металлургического комплекса дал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Он напомнил, что, несмотря ни на какие коллизии в экономике, Правительство всегда принимало необходимые меры по недопущению снижения производства и сохранению рабочих мест.
Аким региона заострил внимание на методичном сокращении рабочих мест на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау». Уже сокращены 8 тыс. человек и прорабатываются сокращения на перспективу. В текущем году на развитие шахт выделено средств в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Премьер напомнил всем руководителям отечественных предприятий о том, что там работают граждане Казахстана, и необходимо принимать все меры по сохранению и увеличению рабочих мест. Кроме того, компаниям следует еще раз пересмотреть свои возможности и увеличить линейки производимых товаров для импортозамещения.