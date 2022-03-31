В Отбасы банке прокомментировали заявления некоторых казахстанцев о якобы пропавших излишках пенсионных накоплений. Такие сообщения размещаются в социальных сетях, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В пресс-службе Отбасы банка ответили, что с 1 по 30 марта через платформу enpf-otbasy.kz было подано 870 тысяч заявок на изъятие части пенсионных накоплений для лечения или улучшения жилищных условий. Из них 352 тысячи – это одобренные заявки, где средства уже направлены по целевому назначению.

«По 53 649 заявкам, по данным с 25 по 28 марта 2022 года, от ЕНПФ получен отказ, в связи с недостаточностью запрошенных средств. На это повлияло изменение валютного курса и связанная с этим переоценка пенсионных накоплений. 25 марта 2022 года курс доллара, по которому была проведена переоценка пенсионных активов, составлял 494,16 тенге, а 28 марта 2022 года - 484,49 тенге», - пояснили в Отбасы банке.

Чтобы использовать свои ЕПВ по старым пороговым значениям, банк рекомендовал успеть подать заявки на портале enpf-otbasy.kz до 29 марта 2022 года включительно. Так как, согласно Правилам по использованию ЕПВ на улучшение жилищных условий и лечение, Отбасы банк в течение двух рабочих дней обрабатывает и направляет заявку в ЕНПФ.

В свою очередь ЕНПФ будет принимать и рассматривать заявки по действующим пороговым значениям до 23:59 часов 31 марта 2022 года включительно.