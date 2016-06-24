Спорт
Главным тренером футбольной сборной РК стал Талгат Байсуфинов
Ерзат Сергазин
Стало известно имя главного тренера сборной Казахстана по футболу. Им стал Талгат Байсуфинов, передает Kazpravda.kz.

Президент ФФК Ерлан Кожагапанов во время представления общественности главного наставника сборной заявил, что перед командой поставлена задача – пробиться в финальную стадию чемпионата мира.

"Последние товарищеские матчи национальной команды Казахстана против Азербайджана, Грузии и Китая продемонстрировали потенциал отечественных специалистов, поскольку во всех этих матчах наша сборная добилась положительного результата. ФФК приняла решение доверить ответственный пост главного тренера национальной сборной страны казахстанскому тренеру Талгату Байсуфинову. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы ставим перед отечественной сборной амбициозную цель – выход в финальную стадию мирового первенства, которое в 2018 году состоится в России. Со своей стороны ФФК окажет игрокам и тренерскому штабу всю необходимую поддержку", – сказал Кожагапанов. 

В свою очередь Талгат Байсуфинов поблагодарил главный футбольный орган страны во главе с Ерланом Кожагапановым за доверие и заверил, что его подопечные постараются в каждом матче выкладываться по максимуму.

"Наша команда будет стремиться показывать комбинационный футбол и, независимо от ранга противника, играть на положительный результат. В сборную будут привлекаться все сильнейшие игроки, наш тренерский штаб в каждом туре просматривает большое количество футболистов, ни один игрок не остается без нашего внимания. Конечно, задача по выходу в финальную стадию чемпионата мира очень сложная, однако мы будем стремиться достичь поставленной цели", – говорит Байсуфинов.   

Добавим, что национальная сборная Казахстана сыграет в квалификации ЧМ-2018 в группе E, где померится силами с дружинами Румынии, Польши, Дании, Черногории и Армении.

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