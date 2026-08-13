Аянат Жумагали завоевала золотую медаль на ЧА по тяжёлой атлетике

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по тяжёлой атлетике отметилась очередной золотой медалью на на чемпионате Азии среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

На первую ступень пьедестала поднялась Аянат Жумагали, победив в весовой категории до 77 кг. В сумме двоеборья представительница Казахстана подняла 237 (104+133) кг.

Второе место заняла Дильнура Холдорова из Узбекистана - 224 (101+123) кг. Тройку призеров замкнула Дильноза Файзуллаева (Узбекистан) - 223 (100+123) кг.

Ранее среди юниоров золотые медали также завоевали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг), а в юношеской категории победительницей стала Ксения Прозорова (до 61 кг).