Аянат Жумагали завоевала золотую медаль на ЧА по тяжёлой атлетике

В сумме двоеборья представительница сборной РК подняла 237 (104+133) кг
Команда Казахстана по тяжёлой атлетике отметилась очередной золотой медалью на на чемпионате Азии среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
На первую ступень пьедестала поднялась Аянат Жумагали, победив в весовой категории до 77 кг. В сумме двоеборья представительница Казахстана подняла 237 (104+133) кг.
Второе место заняла Дильнура Холдорова из Узбекистана - 224 (101+123) кг. Тройку призеров замкнула Дильноза Файзуллаева (Узбекистан) - 223 (100+123) кг.
Ранее среди юниоров золотые медали также завоевали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг), а в юношеской категории победительницей стала Ксения Прозорова (до 61 кг).