В Кыргызстане запретили кремацию

Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.

Целью закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.

Законом предусматривается:

– исключение норм, позволяющих производить кремацию – предание тела умершего огню (огненное погребение);

– исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего;

– запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.