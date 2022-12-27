«Главный приоритет КФГД – сохранение доверия вкладчиков к банковской системе и защита их интересов»

Уходящий 2022 год стал своеобразным экзаменом на прочность для экономик большинства стран мира, финансовых рынков и их участников. Принимая во внимание объективную интегрированность в международные экономические связи, такую турбулентность на мировых рынках не могла не ощутить на себе наша экономика и банковская система.

Сейчас, когда год почти позади можно сказать, что депозитный рынок Казахстана, несмотря на определенную нестабильность, которую мы наблюдали в первом квартале, выстоял, показав положительные результаты. Во многом этому содействовала деятельность Фонда, направленная на максимальное обеспечение доверия к банковской системе и защите интересов вкладчиков.

Хотелось бы отметить: предназначение Фонда не сводится только лишь к выплате гарантийного возмещения вкладчику выбывающего из игры банка. Этому предшествует и сопутствует целостный комплекс мер, политик и процедур, включая взаимодействие с населением, банками-участниками системы гарантирования депозитов, регуляторами и другими представителями рынка. Остановимся на данных аспектах деятельности Фонда подробнее.

Мы всегда были на связи

В обеспечении доверия населения к банковской системе невозможно переоценить роль эффективных коммуникаций. Хотя активная работа с населением всегда была наиважнейшим приоритетом для Фонда, тем не менее, стремительное развитие событий в последние годы подтолкнуло нас еще раз переосмыслить собственную информационную политику. Так, мы расширили наши каналы информационно-разъяснительной деятельности, на периодической основеобновляли интерфейс веб-сайта, делая акцент на его ключевых разделах, работали над повышением финансовой грамотности населения через рубрику «вопросы-ответы» и тематические материалы. Повышая регулярность и своевременность освещения трендов и ситуации на депозитном рынке, мы стремились держать руку на пульсе событий, заботясь о полной осведомленности нашей аудитории о системе гарантирования депозитов, включая население, банки, средства массовой информации.

За 2022 год было опубликовано 65 пресс-релизов, мы регулярно напоминали вкладчикамо сохранности их сбережений, о том, что депозиты находятся под надежной защитой Фонда. Для нас очень важно, чтобы население получало компетентную и своевременную информацию о нашей деятельности. Помимо пресс-релизов для СМИ мы предоставляем ответы на запросы журналистов, а также даем «живые» комментарии для представителей телевизионных средств массовой информации, участвуем в прямых эфирах.

Значительное внимание было уделено работе в социальных сетях. В аккаунтах Фонда мы регулярно оповещаем пользователей о событиях и нововведениях в системе гарантирования депозитов, чтобы вкладчики могли своевременно получить важную и полезную информацию. Также соцсети - это отличный инструмент для получения обратной связи от населения. Оперативные ответы на вопросы и комментарии пользователей – весьма значимый аспект нашей деятельности.

При возникновении вопросов, связанных с системой гарантирования депозитов, пользователям предоставлена возможность получить компетентные ответы в колл-центре Фонда, в который можно обратиться, набрав короткий номер 1460. Наши базы вопросов-ответов регулярно обновляются с учетом новшеств и изменений в процессах Фонда. Получить необходимую информацию можно также направив письмо на электронную почту info@kdif.kz или задав вопрос в телеграм-чате @kdif_ask. Кроме того, у пользователей есть возможность связаться с цифровым ассистентом и задать вопрос текстовому оператору в рабочее время, также можно воспользоваться системой быстрых автоматических ответов через «виджет»на сайте КФГД.

Кроме того, для повышения уровня финансовой грамотности населения Фонд ежегодно бесплатно распространяет полиграфическую продукцию в виде листовок с информацией о системе гарантирования депозитов. В этом году в рамках цифровизации процессов мы разместили на листовках QR-код, по которому можно перейти на сайт Фонда,и прочитать необходимую информацию. Листовки доступны в офисах Фонда и отделениях банков второго уровня.

В целях информирования вкладчиков о порядке выплаты гарантийного возмещения мы разработали форму уведомления, которую банки в обязательном порядке предоставляют своим клиентам в качестве ознакомления уже при заключении договора банковского счета или банковского вклада. Кроме того, мы максимально усилили информирование вкладчиков на каждом этапе процесса выплат. Данныеинициативы направлены на фокусирование внимания клиентов банка на важных особенностях казахстанской системы защиты вкладов, а также на усиление взаимодействия с вкладчиками банка, лишенного лицензии, уже в рамках самого процесса выплаты возмещения.

Обеспечена максимальная выплата гарантии!

Помимо повышения уровня финансовой грамотности и информированности населения, другим ключевым направлением деятельности для Фонда является оптимизация процесса выплаты вкладчикам банков, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций. Осуществленнаяза последние несколько лет оптимизация процесса выплаты позволила в более короткие сроки обеспечить доступ населения к своим сбережениям. Теперь казахстанцы не должны ждать решения судов о принудительной ликвидации банка и могут получать выплаты не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банков лицензии. На практике, вкладчикам банков, лишенных лицензии в 2020-2021 годах, Фондобеспечилвыплаты в течение 6-8 рабочих дней, что приблизило нас к лучшей международной практике – осуществление выплаты в 7-дневный срок!

При этом, мы работали не только над сокращением сроканачала выплат, но и над повышением удобства наших сервисов для вкладчиков, особенно с учетом стремительного развития в Казахстане цифровых технологий. Так, на законодательном уровне была создана возможность подачи заявления на получение гарантийного возмещения не только на бумаге в отделении банка-агента, но и в электронном виде напрямую в Фонд. Другим большим шагом в оптимизации процесса выплаты стали законодательные изменения, позволившие решить проблему, связанную с невостребованностью большого количества счетов с незначительными остатками. Во-первых, был установлен срок для осуществления выплаты – 1 год. Во-вторых, было предусмотрено, что по завершении срока выплаты суммы, невостребованные вкладчиками, будут переводиться Фондом на их индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ.

С учетом таких нововведений, в этом году значимой вехой в работе Фонда стало завершение выплаты гарантийного возмещения вкладчикам всех ликвидируемых банков. К примеру, по отдельным страховым случаям выплаты осуществлялись в течение последних 15 лет.В результате, по девяти ликвидируемым банкам Фонд выплатил более 114,3 млрд тенге, свои деньги получили 419 тысячвкладчиков. При этом невостребованные суммы в размере 830,5 млн тенге были переведены на индивидуальные пенсионные счета более 270 тысяч вкладчиков в ЕНПФ. Таким образом, исполнение Фондом своих обязательств по суммам гарантийного возмещения составило более 99%.

Хотелось бы обратить внимание вкладчиков, которые пропустили срок выплаты возмещения: Фонд продолжает принимать заявления, обоснованные «уважительными причинами». При соответствии условиям закона вы получите свои деньги, даже если средства уже были переведены в ЕНПФ.

Депозиты увеличили свои позиции

Теперь несколько слов о динамике депозитного рынка: фактах, свидетельствующих об укреплении его устойчивости и стабильности. Не секрет, что за последнее десятилетие банки последовательно увеличивали абсолютные позиции и вес депозитов населения в структуре пассивов. Сегодня депозиты стали фактически преобладающим источником фондирования банков. Отсюда и важность наблюдения за «самочувствием» данного сегмента финансового рынка. Самым главным подтверждением того, что мы не вышли за пределы «безопасной» зоны, является сохранение положительной динамики предыдущих лет. Несмотря на небольшую просадку в первом квартале вследствие реализации геополитических рисков и реакции на санкционные ограничения по дочерним российским банкам, статистика по последующим кварталам демонстрировала стабильный прирост показателей. В результате, в годовом сопоставлении депозиты населения выросли на 22%, составив по итогам 11-ти месяцев 2022 года 15,7 трлн тенге.

Другой факт, говорящий в пользу сохранения доверия вкладчиков к банкам - это количество открываемых вкладчиками счетов и их неизменный прирост в течение года. С начала 2022 года их количество выросло на 20,4 млн счетов. Стоит отметить, что рост показателей в текущем году произошел по всем депозитам, особенно по текущим и карточным счетам (+17,9 млн счетов).

Дополнительным индикатором доверия выступает уровень долларизации вкладов и отсутствие ажиотажной конвертации населением своих вкладов в иностранную валюту. Исторически доля валютных вкладов достигала 70-80% от всех депозитов, создавая дисбалансы и препятствуя стабильному развитию финансового рынка. Теперь, удельный вес валютных вкладов поступательно снижаясь в предыдущие годы, стабилизировался на уровне в 34-36%.

Кроме того, стабильность и сохранение доверия населения достигается путем реализации мер, способствующих укреплению структуры фондирования банков. С 2018 года Фонд совместно с Национальным Банком ведет работу по выстраиванию срочной структуры депозитов в тенге. Это достигается, в том числе путем регулирования ставок в зависимости от вида и срока депозитов. Подводя промежуточные итоги, можно говорить об определенных успехах в этом направлении. Доля стабильного тенгового фондирования (сберегательные вклады плюс срочные депозиты) заметно выросла и достигала 16,4% от совокупных тенговых вкладов (без учета вкладов до востребования и текущих счетов) в отдельные периоды этого года. Если взять абсолютные значения, то к примеру сберегательные вклады в тенге на начало декабря превысили отметку в 1 трлн тенге.

Защита вкладов – наша первостепенная задача

Помимо укрепления срочной структуры фондирования банков для нас, как института гарантирования вкладов, защита интересов вкладчиков и обеспечение сохранности средств являются первостепенной задачей. Сохранность невозможно рассматривать в отрыве от доходности вкладов, которая зависит от уровня процентных ставок и темпов инфляции, особенно учитывая то, что вкладчиков беспокоит сохранение покупательской способности своей «копилки». Принимая во внимание общие макроэкономические тренды, и прежде всего, ускорение инфляционных процессов, Фонд стремился быстро реагировать на изменение условий – мы максимально оперативно корректировали предельные (максимальные) ставки по депозитам в ответ на рыночные изменения и пересмотр базовой ставки Национального Банка.

Дополнительно, чтобы смягчить последствия ускорения инфляционной динамики, в целях обеспечения сохранности стоимости вкладов, Правительством РК совместно с Национальным Банком была разработана программа по защите тенговых депозитов населения. КФГД является важным звеном и одной из сторон по реализации данной программы.

В начале 2023 года на тенговые вклады будет начислена компенсация (премия) в размере 10% от размера суммы вклада. Такие беспрецедентные меры поддержки вкладчиков со стороны государства позволят минимизировать последствия снижения реальной доходности вкладов.

По последним данным КФГД, банки приняли заявления на 292 млрд тенге, что составляет 87% от потенциальной суммы компенсации. В Фонде отмечают: вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие Правилам программы. Важно: чтобы получить премию, вкладчику необходимо подтвердить свое согласие, подав заявление в банк, где размещен депозит, не позднее 1 января 2023 года.

Подводя итоги

Учитывая краткий обзор основных моментов депозитного рынка,необходимо отметить, что, пожалуй, самыми главными критериями или в некоторой степени метриками прочности, обеспечивающими высокий уровень доверия вкладчиков к банковской системе и системе гарантирования вкладов в целом, являются размер гарантии Фонда по вкладам и объем накопленных резервов, предназначенных для выплат. Еще в начале 2022 года вступили в силу законодательные изменения, предусматривающие увеличение гарантии по сберегательным вкладам с 15 до 20 млн тенге. На сегодня размер гарантии по депозитам в Казахстане один из самых высоких среди других стран СНГ. Если посмотреть отношение размера гарантии к ВВП на душу населения, то по сберегательным депозитам в тенге он превышает ВВП на душу населения в 4,5 раза, а по другим видам вкладов в нацвалюте – в более 2 раза. При этом, согласно международным рекомендациям, размер гарантии должен находиться в пределах 1-2 ВВП на душу населения.

Для выполнения своих обязательств при лишении банка лицензии Фондом формируется специальный резерв для выплаты гарантийного возмещения, которыйявляется неотъемлемой частью обеспечения финансовой стабильности в стране. Объем накопленных в нем средств с учетом 70% уставного капитала Фонда в данный момент приближается к триллиону тенге, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 13,9%. Отличительной особенностью резерва является то, что способ его формирования приближен к мировым стандартам – 49% поступлений достигнут за счет взносов банков-участников. В результате на данный момент в резерве Фонда накоплено 799,5 млрд тенге, а с учетом 70% уставного капитала – 964,6 млрд тенге.

Таким образом, подводя итоги 2022 года, можно заключить, что Фондом проведена масштабная работа, направленная, в первую очередь, на создание комфортных для вкладчиков условий выплаты гарантийного возмещения. Помимо прочего, Фонд внес свой вклад в формирование здорового, конкурентного и надежного депозитного рынка Казахстана, вел работу по налаживанию коммуникаций с вкладчикамии принимал меры, направленные на защиту их интересов и прав, что безусловно способствует стабильности и росту банковского сектора страны. Как и в предыдущие годы, Фонд намерен и далее продолжать совершенствовать систему гарантирования депозитов, используя передовые международные практики, а также оставаться всегда на связи с населением, быть открытым и готовым сделать все необходимое для защиты интересов вкладчиков и поддержания доверия граждан к отечественной банковской системе.