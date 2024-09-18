Главу врачебно-физкультурного диспансера осудили в Шымкенте

Коррупция , Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Женщина и ее сообщница начисляли зарплату фактически неработающему сотруднику

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, в городском межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении руководителя КГУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Шымкент» Долбиловой И. и бухгалтера этой же организации Абдукаримовой М., сообщает Kazpravda.kz  

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 3,4 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность.

«Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу вступил»,  – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Кызылординском городском суде огласили приговор в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Д. Абсаттарова, который заставлял бизнесменов оплачивать учебу его сына. 

#суд #Шымкент #Антикор #глава #диспансер

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