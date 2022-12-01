Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент

На внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил с результатом 81,31% голосов

Фото: Kazpravda.kz

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания президентом Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем поздравлении пожелал главе государства успехов и отметил, что Казахстан остается незыблемым и надежным сторонником мультилатерализма и Организации Объединенных Наций.

«Я с нетерпением ожидаю продолжения тесного сотрудничества с Вами по вопросам, представляющим общий интерес, в том числе через Региональный центр превентивной дипломатии по Центральной Азии и Страновую группу Организации Объединенных Наций в Казахстане. ООН рассчитывает на поддержку и выполнение обязательств Казахстана по совместному противодействию глобальным вызовам, особенно в сферах безопасности, устойчивого развития, продвижения прав человека и гендерного равенства», – говорится в телеграмме.

8-й Генеральный секретарь ООН, председатель Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Республики Казахстан.

«Региональное значение Казахстана и Ваше лидерство позволят Глобальному институту зеленого роста внести более значительный вклад в региональное устойчивое развитие. С нетерпением ждем совместной работы с Вами, чтобы продвигать перспективы зеленого роста, демонстрировать мировому сообществу лидерство в области борьбы с изменениями  климата и оставить чистую планету нашим будущем поколениям», – написал Пан Ги Мун.

Свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Ирана Ибрахим Раиси, Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Король Иордании Абдалла II, Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, заместитель Эмира Катара Абдалла бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Катара Халед бен Халифа Бен Абулазиз Аль Тани, эмир Кувейта Науаф аль-Ахмад аль-Джабир аль Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих, президент Венгрии Каталин Новак, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Финляндии Саули Ниинистё, король Нидерландов Уильям-Александр, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Эстонии Алар Карис, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Словении Борут Пахор, президент Болгарии Румен Радев, президент Северной Македонии Стево Пендаровски, президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Фумио Кишида, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, президент Сингапура Халима Якоб, председатель Правительства России Михаил Мишустин, Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил III, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудичества Чжан Мин, Верховный Комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрат Абдрахманов, Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Конференции католических епископов Средней Азии епископ Хосе Луис Мумбиела-Сьерра, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб и многие другие.

 

Популярное

Все
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
В Павлодаре с сегодняшнего дня введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска
Лекарства есть, понимания нет
Что, если все узнают?!
С наступлением холодов участились аварийные ситуации в сфере газо- и водоснабжения городов и сел Алматинской области
Жемчужина края Жетысу
Ангел и муки совести
Математическая дружба
Проект, который должен продолжаться
Большая Евразия в эпоху перемен
Взмывают в небо беркуты
Нынче будем с сахаром!
Подписка в один клик?
Чтобы не было поздно
Идут восстановительные работы
Продержаться до аудита
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Президент
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев принял Кристофа Франца
Президент , Поручения , Энергетика
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Тока…
Президент
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]