Спортсменка из Восточного Казахстана Аяш Кабдоллаева завоевала первое место на Кубке мира в Южной Корее по традиционной стрельбе из лука.

фото акимата Глубоковского района ВКО

Как рассказали в областном управлении физкультуры и спорта, в мировом первенстве, проходившем с 31 октября по 4 ноября в корейском Ульсане, приняли участие 350 лучниц из 32 стран. Воспитанница спортивной школы Глубоковского района стала лучшей в индивидуальном зачете в категории «Стрельба по мишени жамбы». Кроме того, Аяш в составе команды стала третьей в стрельбе по мишени «пута». В целом Казахстан был представлен на кубке 34 спортсменами.

Как отметили в районном акима­те, Аяш Кабдоллаева показала высокий уровень мастерства и силу воли. Эта победа – результат ее ежедневных тренировок, настойчивости и безграничной любви к спорту. В планах лучницы – участие в новых респуб­ликанских и международных турнирах.