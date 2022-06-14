Глобальное потепление атакует Арктику

Тундра может остаться только в школьных учебниках географии. Такой прогноз дают немецкие ученые на основании компьютерных моделей этих природных зон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.

В их сценариях главное действующее - климат, который проявляет себя во всех уголках планеты. Но особенно агрессивно в Арктике, где средняя температура растет намного быстрей, чем где-либо на Земле.

Ранее уже были построены сценарии, где показано: если будут приняты радикальные меры по сокращению выбросов парниковых газов, рост температуры в Арктике не превысит 2 градусов Цельсия. И тогда природная картина в этом районе к концу века мало изменится. Но если выбросы продолжат расти, то средняя температура лета в Арктике к 2100 году увеличится на 14 градусов, что кардинально изменит этот регион.

Особенно трудно придется тундре. На нее будет наступать тайга, которая будет сдвигаться на север со скоростью 30 километров за десятилетие. А вот тундре отступать некуда, севернее находится океан, поэтому ее площадь будет стремительно сокращаться.

По прогнозу ученых, от растянувшегося на 4 тысячи километров пояса сибирской тундры через 500 лет уцелеют всего шесть процентов. В лучшем случае сохранятся около 30 процентов этих экосистем. Ученые считают, что по мере исчезновения тундра сперва превратится в два "острова" на Таймыре и на Чукотке. Но самое тревожное в прогнозе, что эти изменения окажутся необратимыми и восстановление исходного пояса тундры невозможно даже при условии похолодания климата в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.