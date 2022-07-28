Глобальные тренды в образовании обсудили отечественные эксперты в Нур-Султане

Неформальная встреча специалистов в области образования прошла в Нур-Султане. Главной темой обсуждения стали актуальные исследования в сфере образования, охватывающие мировые и казахстанские тренды.

Объявленный в Казахстане 2022-ой год Годом детей должен стать импульсом для широкой дискуссии по вопросам социального благополучия детей и молодежи, считают эксперты.

«Задача всех нас, не только как экспертов в сфере образования, но и как родителей и просто неравнодушных людей, приложить все усилия, чтобы в новом Казахстане, мы сумели создать такие условия для наших детей, чтобы они получали в школах и в университетах не только знания, но и навыки, которые будут помогать им быть конкурентными перед своими сверстниками из других стран», - сказал директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

Участники встречи отмечают, что при разработке проектов в интересах детей и молодежи важно учитывать результаты исследований и докладов экспертного сообщества и использовать их как объективные формы мониторинга и инструменты формирования рекомендаций.

«Планируя эту площадку мы руковоствовались глубокой убежденностью, что все проекты и программы для детей молодежи должны быть основаны на качественных и объективных исследованиях. Администраторы программ часто испытывают потребность в практических выводах, которые можно переложить в нужные и важные инициативы», - подчеркнула управляющий директор КФ «Академия Елбасы» Алина Хаматдинова.

Альмира Закиева, консультант по образованию Всемирного Банка отметила, что согласно показателям Индекса Человеческого Развития в Казахстане, ожидается, что ребенок, родившийся в 2020 году (до COVID-19), достигнет в среднем 63% от максимальной производительности. Прогнозируемые потери в обучении в результате COVID-19, предположительно приведут к сокращению ИЧК на 4 пункта (59%). Для выравнивания человеческого капитала образование должно быть качественным для всех и во всех регионах. Необходимо сосредоточить внимание на регионах с низким показателем ИЧК, уязвимых группах населения посредством наращивания инвестиций в отстающие регионы, и развития потенциала для реализации политических реформ.

О важности мнений не только отечественных, но и зарубежных экспертов для развития сферы образования рассказал Директор департамента международных сопоставительных исследований ИАЦ МОН РК Мирас Баймырза.

«Получение актуальных и независимых данных о качестве знаний и навыков обучающихся является важнейшим фактором эффективного планирования развития образовательных систем. В дополнение к внутристрановым инструментам оценки качества образования, масштабные международные сопоставительные исследования являются одним из основных источников данных. Эти научно обоснованные и достоверные данные вносят значительный вклад в развитие систем образования по всему миру», - пояснил Баймырза.

Также темами обсуждения стали вопросы школьного и вузовского обучения, вопросы взаимодействия бизнеса и науки. Так, по словам директора «Академии Елбасы», высшее образование должно решать вопросы и проблемы экономики, поэтому необходимо активно привлекать бизнес для составления учебных программ.

«Каждый ВУЗ должен быть максимально укомплектованным и нацеленным на решение проблем региона, в котором он расположен. Я уверен, что в будущем высшее образование будет совмещать и комбинировать необычные дисциплины, развивать навык работы на результат и другие необходимые для нашей страны вещи», - сказал Амрин.

Одним из прогнозируемых трендов, по мнению Асланбека Амрина, станет персонализированное образование, направленное на точечное обеспечение кадрами отечественной экономики.

«Уверен, что важно развивать и персонализированное образование, поэтому в Академии мы реализуем проект, который позволяет выявлять таланты и способности детей, ведь традиционно такие вещи у нас проводятся через олимпиады, научные соревнования и интеллектуальные игры, в которых участвуют самые подготовленные школьники, имеющие доступ к качественному образованию в сильных школах», - пояснил Асланбек Амрин.

Методика Qabilet – уникальный инструмент по ранней диагностике способностей детей, которая направлена на всестороннее раскрытие образовательного потенциала.

«Наша методика Qabilet позволяет выявлять таланты ребенка уже в 5-6-летнем возрасте и продолжается на протяжении всех школьных лет, эволюционируя в диагностику критического мышления и креативности. Как результат, вырабатываться «профиль таланта», иллюстрирующий ключевые направления для развития индивидуума. Все это дает возможности составлять персональное обучение для такого ребенка, по окончанию школы ребенок уже будет являться специалистом в своей области, а высшее образование только поможет и дальше совершенствовать навыки и углублять знания. Это позволит нам генерировать профессионалов и экспертов в каждой отрасли, глубоко заинтересованных в своей работе», - резюмировал директор «Академии Елбасы».

Участниками мероприятия стали представители странового офиса Всемирного банка, British Council, Информационно-аналитического центра МОН РК, Национальной Академии образования им. Ы.Алтынсарина, Казахстанского института общественного развития, КИСИ при Президенте РК, Центра анализа и стратегии «Белес», Института общественной политики при партии «AMANAT», BTSEducation и другие.