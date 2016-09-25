Общество
Глухие не могут претендовать на госжилье и льготы в Казахстане – профильная ассоциация
Ксения Воронина
Более 200 тысяч глухих проживает в Казахстане, из них в Астане – около 600 человек. Основной проблемой для них является трудоустройство. Об этом в интервью Kazpravda.kz рассказала заместитель председателя ОО "Ассоциация глухих "ЖасНур" Айгуль Булатова.

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"В Нашей стране проживает более 200 тысяч глухих людей. И трудоустройство глухих – одна из главных проблем. Неконкурентоспособность инвалидов по слуху на рынке труда происходит из-за отсутствия коммуникации между человеком с нарушением слуха и работодателями. Государство выделяет глухим людям переводчика, однако имеется лимит – 30 часов в год, которых не хватает. Это большая проблема, и без государственной поддержки не обойтись. Сурдоперевод очень важен для нормальной жизнедеятельности инвалидов по слуху. Также почти у всех глухих третья группа инвалидности, которая не позволяет претендовать на госжилье и другие льготы", – посетовала Айгуль Булатова. 

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Вместе с тем, в соответствии с казахстанским законодательством, предприятия, в которых работают свыше 51% инвалидов, освобождаются от уплаты НДС и социального налога.

"Определяется работодатель путем установления квот рабочих мест для инвалидов через уполномоченные органы. Там утверждается перечень предприятий, которым устанавливается квота в размере 3% от общего числа рабочих мест. Но даже это квотирование рабочих мест не оправдывает надежд этой категории. Например, во Франции и Венгрии под законы о квотировании подпадают организации с более чем 20 сотрудниками, в Австрии и Польше – с 25 работниками. В Испании это число достигает 50 человек. Квота для людей с инвалидностью в Германии составляет 5%, во Франции – 6%. В Европе за неиспользование квот организации должны выплатить специальные взносы в целевые фонды, средства которых распределяются на создание рабочих мест для инвалидов. Также в большинстве стран применяются государственные субсидии предприятиям, использующим труд инвалидов. Субсидии предоставляются лишь в том случае, если инвалид гарантированно получает такую же зарплату, как и сотрудник без инвалидности, состоящий на аналогичной должности. Таким образом, у Казахстана есть наглядный пример достойной жизни людей с ограниченными возможностями, необходимы лишь два важных пункта – изменения на законодательном уровне и серьезное финансирование", – отметила замглавы ассоциации.

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Чтобы как-то помочь молодым людям с нарушением слуха ассоциация "ЖасНур" предложила своим подопечным осваивать не только ремесленные, но и творческие профессии, а также помогает становиться предпринимателями. Что особенно важно для молодежи.

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"Не секрет, что у нас основными профессиями для глухих являются сапожное и швейное дело, дворник и техничка. Но современная молодежь интересуется новыми видами профессий. И при поддержке грантов мы организовали курсы по обучению парикмахерскому и маникюрному мастерству для 25 ребят старших классов. Открылся Центр социальной помощи "Комек", где работают цеха, мастерские, торговые бутики, швейные мастерские, полиграфия, мебельное производство, домовая кухня, кулинария, химчистка, прачечная и салон красоты. Также мы обучаем народно-прикладному искусству – работа с войлоком, деревом, кожей. Этим мы показали обществу то, что дети с нарушением слуха могут и имеют право выбирать профессии, которые им нравятся и в которых они могут реализовать свой творческий потенциал", – подчеркнула Айгуль Булатова.

По словам Булатовой, в настоящее время работает диспетчерская сурдоперевода для людей с нарушением слуха , в планах работа профессиональной телестудии "Мир глухих" с зоной покрытия республиканского уровня с созданием новых интересных программ, сотрудничество с телестудиями для глухих из разных стран. Оперативная работа по переводу на жестовый язык мировых культурных и спортивных событий.

Полный текст интервью с Айгуль Булатовой читайте по ссылке.

Отметим, что Международный день глухих (International Deaf Day), отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, WFD). Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf). В этом году этот день приходится на 25 сентября.

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