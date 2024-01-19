Гляжу, как в зеркало

Выставку организовала городская библиотека им. О. Бокея. Как рассказал историк Руслан Бабиров, идею подсказали современные технологии, позволяю­щие показать знаковые уголки и здания города в ретроспективе, совместить прошлое с настоящим. Подготовка заняла много времени. Пришлось поработать в архиве в поиске фотографий, проштудировать кипу краеведческих материалов, множество книг. Провести современную съемку при помощи дрона, обработать все снимки в компьютерной программе.

Прежде всего посетителям предлагают скачать на смарт­фон AR-приложение, которое и дает эффект дополненной реальности. Например, на редком историческом фото можно увидеть городскую пристань с дореволюционным пароходом. На рубеже XIX–ХХ веков Иртыш, еще не перегороженный гидроэлектро­станциями, вовсю служил для грузовых и пассажирских перевозок. От Черного Иртыша до Омска ходили десятки судов, на усть-каменогорской пристани кипели погрузочно-разгрузочные работы. Перевозили лес, шкуры, мед, чай… Сегодня судоходство на Верхнем Иртыше переживает не лучшие времена, тем не менее, как видно на современном ролике, грузовая техника работает, обслуживает баржи. По соседству вырос квартал многоэтажек, который так и называется – Пристань.

Другой замечательный снимок посвящен истории городского трамвайного парка. В кадре – самый первый вагон КТМ⁄КТП-1, который пустили в 1959 году по единственному маршруту № 1. Это небольшой красного цвета трамвай, аккуратной мягкой формы. Как заметил Руслан, в целом история транспортного предприя­тия стала отражением времени. В советский период трамвайные маршруты в кратчайшие сроки проложили ко всем крупным предприятиям, всего их было четыре. Проезд стоил три копейки. Все подчинялось задаче как можно эффективнее доставить горожан на работу и обратно. В переходные 1990-е предприятие было продано в частные руки, чудом избежало полного уничтожения, вернулось с большими потерями в коммунальную собственность. И наконец в пос­ледние годы получило вторую жизнь. На сегодня трамваи как общественный транспорт из всех казахстанских городов сохранились только в Усть-Каменогорске и Павлодаре.

– Современный подвижной состав выглядит, конечно, по-другому, – отметил экскурсовод. – Наша библиотека не раз использовала вагоны, чтобы напомнить читателям о юбилеях писателей и их произведениях.

Одно из знаковых зданий областного центра Восточного Казахстана – Дворец культуры металлургов 1957 года постройки, сегодня – областной Дом дружбы. Дворец является центром архитектурного ансамбля в стиле сталинского ампира на правом берегу Ульбы. Самое любопытное – до него на этом месте было картофельное поле сельхозартели с колоритным названием «Крас­ный партизан». Послевоенный Усть-Каменогорск вообще застраивался не по дням, а по часам.

Проект дворца был выполнен в классическом античном стиле с колоннадой и скульптурной композицией на фронтоне. Над последней, к слову, работал один из основателей казахстанского монументального искусства Хакимжан Наурызбаев. Скульп­тура изображает металлургов. Внутренние мозаики и росписи передают дух индустриального региона, демонстрируют счастливые лица тружеников.

К счастью, за 60 с лишним лет уголок города в сталинском стиле почти не изменился. Сегодня он – туристическая фишка, культурное достояние. На современном видео видны иномарки, светодиодная иллюминация, но здания выглядят так же, как и в 50–60-е. Дворец культуры металлургов вошел в перечень памятников истории и архитектуры.

– Это чуть ли не единственный дворец, где сохранили исторический облик, замечательное мозаичное панно, – подчеркнул Руслан.

Еще одно историческое строе­ние, сохранившееся в первоначальном виде, – Народный дом. Судя по архивному снимку начала ХХ века, кажется, что здание стоит на пустом месте. На самом деле по соседству располагались белокаменный Покровский собор и множество деревянных изб. Представление о соборе сегодня передают только редчайшие фотографии, само культовое сооружение большевики разрушили в 1936 году. Значительная часть деревянных домов была смыта во время сильного наводнения 1931 года. А вот Народный дом не просто сохранился, а по-прежнему играет роль культурного центра города. Как и 120 лет назад, здесь ставят спектакли, проводят встречи с творческими людьми, выставляют художественные работы.

– Здание ремонтировали, рес­таврировали, – рассказал экскурсовод. – К счастью, фасад не изменили.

Ностальгию у горожан-старожилов может вызвать исторический снимок кинотеатра «Юбилейный». Его возвели по постановлению советского правительства в 1967 году в качестве подарка населению к 50-летию Октябрьской революции. Видимо, как наглядную демонстрацию превосходства социалистического строя. «Юбилейный» стал первым широкоэкранным кинотеатром в Усть-Каменогорске. А премьерным фильмом, который здесь показали, была наполненная революционной романтикой музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке».

– Сам кинотеатр сохранился, – отметил экскурсовод. – Правда, он изменился до неузнаваемости внешне и внутренне. Появились пристройки, несколько зрительных залов, разные кафе и фудзоны. Это одно из самых популярных мест в городе.

Познавательная выставка задумана как постоянно действую­щая и со временем, по словам Руслана, будет пополняться. В Усть-Каменогорске еще масса зданий и территорий с интересным атмосферным бэкграундом.