Годовая инфляция ускорилась в двух регионах Казахстана

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Напомним, в ноябре 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 10,3% (в октябре – 10,8%).

"В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 17 регионах, ускорилась в двух, а в Абайской области не изменилась. При этом, месячная инфляция в стране за отчетный период составила 1%. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Акмолинской и Улытауской областях", - сообщили в Нацбанке.

Цены на продовольственные товары в ноябре замедлились до 9,2% г/г (в октябре – 10,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (12,4%), а минимальный – в Шымкенте (6,8%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 9,9% г/г (в октябре – 11,1%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,2%), минимальное – в Алматинской области (7,7%).

Цены на платные услуги в ноябре выросли до 12,0% г/г (в октябре – 11,0%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (18,1%), значительно ниже – в Астане (8,4%).