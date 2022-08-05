Голод и тетка

Работая журналистом, обычно собираешь блокноты с историями на разные темы. И некоторые случаи бывают из ряда «нарочно не придумаешь».

Порубили вещдок на «колясочки»

На небольшой железнодорожной станции продавец местного магазина заявила в полицию о пропаже двух батонов чайной колбасы. Полицейские удивились тому, кто мог из-под носа продавца увести с прилавка три кило мясной продукции, но заявление приняли.

По просьбе стражей порядка женщина стала вспоминать, что было в то утро, когда случилась кража. Благо времени прошло – всего несколько часов, и населенный пункт небольшой, все друг друга знают. Женщина вспомнила, что в то время, когда случилась кража, в магазине было всего несколько посетителей: водитель какой-то неместной фуры покупал сигареты, бабушка заходила за хлебом, несколько школьников – за жевательной резинкой и женщина, живущая по соседству, приценивалась к овощам, но так ничего и не купила.

Посетив гражданку, подозрительно не купившую в магазине ничего (а зачем приходила-то?), полицейские обнаружили ее за едой: на столе стоял самовар, семья ела бутерброды с той самой чайной колбасой.

Под давлением обстоятельств дама призналась: воспользовалась тем, что в магазине продавец разговаривала по телефону, и вынесла под юбкой лежавшие в открытой витрине батоны колбасы. Бес, мол, попутал! Ведь плохо лежало же, а домочадцы давно не ели вдоволь колбаски.

Хорошо, что было признание злоумышленницы в совершенном ею преступлении, а то ведь вещдок, то есть колбасу, люди уже почти доели.

Дело дошло до суда, и суд даму, покусившуюся на чужую колбасу, признал виновной. За два батона колбасы подсудимая получила, если мне не изменяет память, год условно. Увы, было это еще до гуманизации уголовного законодательства в Казахстане.

Печенье в чай макать – не шутка

Жительница Кызылорды очень выгодно продала свой дом в центре города довоенной еще постройки компании, планировавшей на этом месте возвести многоэтажку.

Раньше таких больших денег гражданка не видела и решила вложить их как можно выгоднее для себя. Посовещавшись со своим единственным родственником, неженатым сыном в возрасте за тридцать, она решила строить добротный частный дом в новом микрорайоне города.

Исполнить ее мечту должен был сын, который резво взялся за дело, нанял бригаду строителей, принявшуюся за работу, осваивая купленный семьей участок.

И тут обладательницу мил­лионов начала, как это называется, душить жаба. Она потребовала от сына, чтобы он согласовывал с ней каждый тенге расходов, и бралась спорить, показывая чаду, где у него неразумные траты. Мол, и кирпич можно доставать подешевле, и цемент покупать ворованный, и рабочих кормить не так жирно.

В общем, не стройка, а череда бесконечных споров об экономии. В ходе одного из таких бурных разговоров сын забил в концовке маму насмерть чайником. Полиции он объяснил: «Хотел спокойно чаю попить. Печенье в чай помакать. А она «бу-бу-бу-бу». Рука сама потянулась заставить, наконец, мать замолчать».

В итоге он – в колонии, она – в могиле, новый дом так и остался несбыточной мечтой.

Верните мне пирожки!

Анекдотичная, скажем так, история. Тоже давняя, но не забывающаяся. Жительница Кызылорды написала в полицию заявление о том, что забыла в такси коробку свежих пирожков. Пятьдесят штук! С капустой.

Стражи порядка в ступоре: пирожки ж никто не украл, не отобрал и не выманил у заявительницы мошенническим путем, но дама настаивала, чтобы ей помогли.

В конце концов участковый того района, где дама садилась в такси, согласился потратить время на поиски пирожков. По приметам, которые запомнила женщина, стали искать такси, в котором уехала коробка с выпечкой, и водителя автомобиля.

Ребята на местной таксостоянке рассказали, что этот водитель выезжает не каждый день, видно, где-то еще работает. И даже поделились его телефоном. До человека дозвонились, оказалось, что он повез клиента, взяв его с бараном на скотном рынке, куда-то в район.

Дальше со слов «потерпевшей»:

– Пока он (таксист. – Авт.) из этого района прибыл, пока пообедал и приехал, наконец, на встречу со мной, пирожки стали несвежими, а я их пекла на продажу! В общем, не полиция у нас, а одни убытки! Какие-то пирожки вовремя найти не могут!

При чем здесь полиция, так никто не понял...