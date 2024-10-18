Гололед ожидается в Казахстане на эти выходные

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лишь на востоке республики сохранится преимущественно без осадков погода.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра, в северных регионах – гололед, в южных – грозы.

На западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 5-13 тепла, на востоке, в центре до 8-18 тепла, на юге, юго-востоке до 15-22 тепла.