Вагон реконструировали в мастерских местного трамвайного парка. В 1970–80-х полсотни таких трамваев бегали по рельсам между жилыми районами и промышленными предприятиями. Люди старшего возраста любят вспоминать, как хранили в карманах счастливые билетики, как запрыгивали в последний вагон, возвращавшийся в депо за полночь, как успевали «проглотить» полромана до конечной остановки…

В официальных документах обновленный трамвай назы­вается КТМ-5М. Он прослужил городу 40 лет и сегодня благодаря умельцам-механикам снова встал в строй. «Ветерану» поправили кузов, отремонтировали ходовую часть, полностью модернизировали салон – пол, обшивку, покрытие кресел. Плюс сменили цвет с красного на голубой. Теперь каждое утро голубой вагон как символ безотказного и нестареющего транспорта бежит, перевозит пассажиров от центра города до промышленной площадки.

По словам специалистов трамвайного парка, КТМ-5 – единственный вид вагона, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Его начали выпускать в 1963 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе и в течение тридцати лет произвели 15 тыс. единиц! Он был самым массовым в мире. Над моделью работали «по-взрос­лому»: механику и автоматику проектировали в специальном конструкторском бюро, дизайн – во Всесоюзном институте технической эстетики. Первые образцы, где было много плас­тика, оказались опасными в экс­плуатации. Их доработали, и после этого у КТМ-5 появились узнаваемый угловатый профиль из гофрированного металла и внутренняя обшивка из ДВП. К наименованию модели добавили литеру М, то есть модернизированная.

«В вагоне 38 сидений, в целом вместимость восемь человек на квадратный метр, – рассказали специалисты транс­портного предприятия. – Он может двигаться со скоростью 75 километров в час. Это очень надежная и неприхотливая в обслуживании модель».

Сейчас в парке завершают реконструкцию второго КТМ-5М. По сути, «ветераны» станут действующими историческими экспонатами и, конечно, фишкой города. Можно не сомневаться, что многие захотят проехать на «старичке» по центру Усть-Каменогорска, окунуться в атмосферу прошлого.

Такую практику, к слову, широко используют на Западе. Например, в Штутгарте наряду с современными электричками до сих пор популярным является старенький трамвай Zacke – «зуб». Поездка на нем по улочкам, проложенным по крутым склонам, входит в обязательную программу всех гос­тей города. Сюда приезжают со всего мира, чтобы своими глазами увидеть достижение инженерной мысли – пути с третьим зубчатым рельсом и вагон с дополнительным зубчатым колесом.

Одно время считалось, что век трамваев ушел. У поэтессы Ларисы Рубальской есть даже стихотворение «Век свой доживающим трамваем». В Усть-Каменогорске транспорт­ное предприятие в какой-то момент тоже было на грани закрытия. К счастью, у долж­ностных лиц хватило здравого смысла сохранить парк. И это замечательно! Вагоны на электрическом ходу, к слову, продолжают безотказно работать даже в сорокаградусные морозы, когда автобусы один за другим останавливаются из-за замерзшей солярки.