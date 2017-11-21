​Голы от студентов

Финальный этап Национальной студенческой лиги по футзалу с участием 24 лучших вузовских команд страны был проведен в Алматы. Впервые эти соревнования проводились на площадке ледового комплекса «Алматы Арена». После предварительного группового этапа лучшие коллективы начали заключительную серию плей-офф. В финале встретились команды Каспийского университета (Алма­ты) и Карагандинского экономического университета. Хозяева соревнований оказались сильнее, одержав победу со счетом 6:4 и завоевав главный приз. В матче за 3-е место прошлогодние чемпионы НСЛ из Международного университета информационных технологий (Алматы) сыграли вничью со своими земляками из Евразийского технологического института – 1:1, а после серии пенальти (3:2) были объявлены бронзовыми призерами чемпио­ната-2017.

Итак, три алматинские команды в квартете лучших. Это мало кого удивило, потому что, во-первых, футзал в вузах самого большого города Казахстана культивируется дольше и эффективнее, чем в других уголках страны, во-вторых, среди 24 финалистов НСЛ было аж 8 команд из Алматы. И, судя по результатам, вовсе неспроста... 

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