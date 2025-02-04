Горел любимым делом

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«Присылали анонимки, жаловались, что школе Нургалие­ва уделяют слишком большое внимание. Были такие, кому не нравилось, что школа в Буране получила известность на всю страну. Такие истории отнимали у Кумаша Нургалиевича немало здоровья, но он, несмотря ни на что, снова отправлялся в дорогу – на протезах, на костылях. Ехал в Алма-Ату, в Москву. Добивался для школы лучшего оборудования, договаривался о лучших передовых курсах для своих учителей...»

Такой рассказ о школьном директоре из села Буран (сегодня Боран. – Г. В.) Маркакольского района автор этих строк в свое время услышала от педагога-ветерана­ Алексея Курочкина – в послевоенные 50–60-е годы руководителя Восточно-Казахстанского областного отдела народного образования. В каждом слове ветерана чувствовалось огромное уважение к имени Кумаша Нургалиева. Народный учитель СССР, фронтовик и великий труженик, награжденный орденами Боевого и Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. Это человек, ставший при жизни легендой в родном Восточном Казахстане.

Сегодня имя Кумаша Нургалие­ва носят созданная им сельская школа в Маркакольском районе и Высший колледж в Усть-Каменогорске. Недавно в областном центре Восточного Казахстана прошла Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию учителя. Участие в ней приняли ученые и практики из 19 регионов и городов страны.

Детство Кумаша Нургалиевича прошло в невероятно красивых и одновременно суровых Маркакольском и Катон-Карагайском районах. Одаренный подросток отлично учился в школе и успевал еще помогать маме. В 1943 году 18-летний парень ушел на фронт. В октябре 1944-го в составе 254-го Гвардейского стрелкового полка 56-й Гвардейской стрелковой дивизии младший сержант получил приказ подавить огневую точку противника. Боец выполнил задание, но при возвращении к своим попал под минометный обстрел.

Ранения оказались страшными. В 19 лет парень лишился обеих ног и кисти левой руки. По воспоминаниям медсестры Валентины Шевелевой, носилки, внесенные в медсанбат, казались пустыми. «Приподняв шинель, я вскрикнула, – рассказывала уже после войны медсестра. – Лежал мальчик без обеих ног и руки – бледный, беззащитный... Он глаза приоткрыл, еле слышно спрашивает: «Как думаете, сестра, смогу я работать в колхозе счетоводом?» Я чуть не реву, но отвечаю: «Сможешь, конечно, сможешь, родненький...»

По всем медицинским канонам у солдата с такими ранениями не было ни шанса. И все-таки он выжил! Чудо сотворили жаж­да жизни, сила молодого организма и мастерство докторов. Кумаш перенес больше десятка сложнейших операций, два года провел в госпиталях. Причем за время лечения он экстерном окончил курс средней школы и дополнительные курсы по бухгалтерии. Ему был 21 год, когда он вернулся домой, имея за плечами такой тяжелейший жизненный багаж.

Сегодня подробности биогра­фии Кумаша Нургалиевича собраны на специальном сайте, который в память об отце соз­дали его дети. Из очерков и био­графических справок можно узнать, как фронтовик начал работать в школе села Сорвенок на Маркаколе, стал студентом заочного отделения педагогического института в Алма-Ате. Дальше молодой человек стал завучем школы в крупном на тот момент селе Алексеевка – сегодня Маркаколь.

С 1957 года возглавил школу в селе Буран, получившую вскоре всесоюзную известность. Молодой руководитель организовал строительство учебных зданий и интерната силами педагогов и сельчан. Сам дневал и ночевал на стройке, лишь бы создать условия для детей из отдаленных поселков и отгонов. А когда школа из-за нехватки классов стала работать в три смены, отправился в советскую столицу.

«В 1969 году Кумаш Нургалиевич взялся за решение практически неподъемной в послевоенные годы проблемы, – рассказывал в своем очерке «Сага о Маркаколе» кинематографист Анатолий Лаптев. – Он начал с присущей ему энергией пробивать строительство нового здания. В Москве, где проходил Всесоюзный съезд учителей, делегат Нургалиев сумел пробиться на прием к самому Арвиду Пельше – члену Политбюро, которого смог убедить в острой необходимости новой школы на 960 мест в разросшемся к тому времени сельском округе. Также он договорился, чтобы в Буране возвели жилье для 16 учителей».

Можно представить, каких усилий стоили человеку без ног дальние поездки и походы по правительственным высотным учреждениям. Он надевал пиджак с орденами и на протезах, на костылях шел по кабинетам ответственных лиц, чтобы у детей на его малой родине появились условия не хуже столичных.

В 1972 году в отдаленном селе в глубокой провинции открылась школа мечты: типовое здание, отдельный корпус для спортивных занятий, трудовые мастерские, музыкальные классы, концертный зал, детский театр, помещения для занятий танцами, живописью, школьный радиоузел...

«Пока другие говорили на модную тему гармоничного развития личности, в школе Нургалиева учащимся давали такое развитие, – рассказывал в свое время педагог-ветеран Алексей Матвеевич Курочкин. – Ее выпускники поступали в лучшие вузы страны».

О Буране написали все цент­ральные газеты республики и страны, сельскую школу показали по центральному телевидению. Директор сам держал руку на пульсе передовых педагогических методик и всех учителей заражал творческим поиском. Учебное заведение первым в рес­публике перешло, например, на кабинетную систему. Сегодня, возможно, это звучит обыденно, но в начале 1970-х отдаленный Маркакольской район одним из первых получил комплекты учебного оборудования по физике, химии, биологии, астрономии, географии...

«Школа Нургалиева наряду со школами Москвы, Риги, Винницы в числе первых внедрила технические средства обучения, – рассказывал в своем очерке Анатолий Лаптев. – Здесь сначала ввели школьный радиоузел, а чуть позже появился школьный телевизионный технический центр. В сорока кабинетах были установлены телевизоры, чтобы использовать в ходе уроков учебные фильмы».

Кумаша Нургалиевича не стало в 1988 году. До последних дней замечательный педагог горел любимым делом. Незадолго до ухода он добился, например, выделения бурановской школе компьютерного класса. На весь Казахстан их было всего три комплекта! По воспоминаниям сельчан, груз с невиданной по тем временам техникой Yamaha прибыл в район как раз в тот день, когда земляки провожали Учителя в последний путь.

На сайте, посвященном замечательному земляку, выложены десятки газетных статей и очерков о нем. Здесь можно увидеть документальные фильмы, где Кумаш Нургалиевич, живой, полный энергии, делится идеями и планами. Их у него всегда было море! Много кадров, где ученые и просто школьные учителя с восхищением отзываются об уникальной атмосфере в Бурановской школе, рассказывают, как рядом с увлеченным директором каждый преподаватель становится новатором, каждый горит профессией.

Школьный директор был Отличником Народного просвещения СССР, Заслуженным учителем Казахской ССР, Народным учителем СССР. «Сама жизнь этого замечательного человека – подвиг, – отзывался о нем Динмухамед Кунаев. – Она служит прекрасным примером для нравственного воспитания, формирования у учащихся моральных и гражданских качеств».