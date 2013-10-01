Город для людей, а не для авто

По словам менеджера проекта Елены Ерзакович, стратегия предполагает принятие более интегрированного подхода, объединяющего различные виды транспорта в единую систему и обеспечивающего ее координацию с планами градостроительства. Надо признать, что сегодня современный мир сильно зависит от автомобильного транспорта и движения, этот комфорт влечет за собой серьезные экологические проблемы и негативное влияние на здоровье населения крупных городов. С этими проб­лемами уже столкнулся самый крупный город нашей страны.

Своим опытом в развитии транспортной инфраструктуры с представителями стран Центральной Азии поделились международные эксперты из Австрии, Германии, Франции и Македонии. Столь представительный международный форум не случайно собрался в Алматы, так как 2013 год объявлен в нем Годом общественного транспорта. Как отметила представитель Европейской экономической комиссии ООН Бринда Вакс, Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде является уникальной рамочной конвенцией, которая стремится объединить усилия трех секторов – транспорта, здравоохранения и окружающей среды на равной основе, чтобы сделать транспорт более благоприятным для экосистемы и людей. В нее уже вовлечены 64 европейские страны.

Проблемой влияния транспорта на здоровье людей обеспокоена и Всемирная организация здравоохранения, которая признает, что вопросы безопасности на дорогах, выбросов от моторизованных видов транспорта и шумового загрязнения становятся причинами 70–80% всех болезней населения планеты. По словам представителя из Австрии Роберта Талера, во многом эта проблема кроется не только в совершенствовании технологий, перехода к более эффективным видам транспорта и топлива, но и в мышлении.

Увы, большинство людей пока не готово отказаться от личного транспорта. Представьте только, автомобильный транспорт в Алматы ежегодно сжигает приблизительно 772 млн. л бензина и дизельного топлива, причем более 90% от этого объема – частными автомобилями. В городе ожидается рост объема выбросов углекислого газа транспортом с 2,65 млн. тонн в 2012-м до 4,99 млн. тонн к 2023 году, если не принять меры по улучшению качества воздуха. Вполне очевидно, что транспортную систему необходимо улучшать, и в первую очередь сосредоточить усилия на увеличении инвестиций в экологичный транспорт, в инновационные транспортные средства, в безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Стоит отметить, что сегодня весь мир стремится к системе устойчивого городского транспорта, обеспечивающей постоянную качественную мобильность и удобство пользования им всего населения в долгосрочной перспективе и безопасность одновременно.

Стратегия устойчивого транспорта Алматы, которая разработана при поддержке Глобального экологического фонда ПРООН, отвечает этим позициям и базируется на восьми ключевых принципах развития. Это повышение уровня качества услуг общественного транспорта; интеграция транспортного планирования и градостроительства; модернизация дорог для предоставления преимуществ общественному транспорту; интеграция работы пригородного и городского транспорта; популяризация велосипедного и пешеходного движения; управление парковками; управление транспортными потоками; популяризация автомобилей и ввод зон с низким уровнем выбросов. Как отметил руководитель управления пассажирского транспорта Алматы Талгат Абдрахманов, стратегия представляет собой комплексный подход к решению транспортных проблем и позволит улучшить качество воздуха, снизить заболеваемость и создать современный, благоприятный город, ориентированный на людей, а не машины.

– Ее успешная реализация во многом будет зависеть от координированной работы всех заинтересованных управлений акимата, – подчеркнул Т. Абд­рахманов.

Результаты этого субрегионального семинара будут представлены на 4-м совещании, которое пройдет через год в Париже.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы