Город для людей, а не для авто

Экономика

По словам менеджера проекта Елены Ерзакович, стратегия предполагает принятие более интегрированного подхода, объединяющего различные виды транспорта в единую систему и обеспечивающего ее координацию с планами градостроительства. Надо признать, что сегодня современный мир сильно зависит от автомобильного транспорта и движения, этот комфорт влечет за собой серьезные экологические проблемы и негативное влияние на здоровье населения крупных городов. С этими проб­лемами уже столкнулся самый крупный город нашей страны.

Своим опытом в развитии транспортной инфраструктуры с представителями стран Центральной Азии поделились международные эксперты из Австрии, Германии, Франции и Македонии. Столь представительный международный форум не случайно собрался в Алматы, так как 2013 год объявлен в нем Годом общественного транспорта. Как отметила представитель Европейской экономической комиссии ООН Бринда Вакс, Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде является уникальной рамочной конвенцией, которая стремится объединить усилия трех секторов – транспорта, здравоохранения и окружающей среды на равной основе, чтобы сделать транспорт более благоприятным для экосистемы и людей. В нее уже вовлечены 64 европейские страны.

Проблемой влияния транспорта на здоровье людей обеспокоена и Всемирная организация здравоохранения, которая признает, что вопросы безопасности на дорогах, выбросов от моторизованных видов транспорта и шумового загрязнения становятся причинами 70–80% всех болезней населения планеты. По словам представителя из Австрии Роберта Талера, во многом эта проблема кроется не только в совершенствовании технологий, перехода к более эффективным видам транспорта и топлива, но и в мышлении.

Увы, большинство людей пока не готово отказаться от личного транспорта. Представьте только, автомобильный транспорт в Алматы ежегодно сжигает приблизительно 772 млн. л бензина и дизельного топлива, причем более 90% от этого объема – частными автомобилями. В городе ожидается рост объема выбросов углекислого газа транспортом с 2,65 млн. тонн в 2012-м до 4,99 млн. тонн к 2023 году, если не принять меры по улучшению качества воздуха. Вполне очевидно, что транспортную систему необходимо улучшать, и в первую очередь сосредоточить усилия на увеличении инвестиций в экологичный транспорт, в инновационные транспортные средства, в безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Стоит отметить, что сегодня весь мир стремится к системе устойчивого городского транспорта, обеспечивающей постоянную качественную мобильность и удобство пользования им всего населения в долгосрочной перспективе и безопасность одновременно.

Стратегия устойчивого транспорта Алматы, которая разработана при поддержке Глобального экологического фонда ПРООН, отвечает этим позициям и базируется на восьми ключевых принципах развития. Это повышение уровня качества услуг общественного транспорта; интеграция транспортного планирования и градостроительства; модернизация дорог для предоставления преимуществ общественному транспорту; интеграция работы пригородного и городского транспорта; популяризация велосипедного и пешеходного движения; управление парковками; управление транспортными потоками; популяризация автомобилей и ввод зон с низким уровнем выбросов. Как отметил руководитель управления пассажирского транспорта Алматы Талгат Абдрахманов, стратегия представляет собой комплексный подход к решению транспортных проблем и позволит улучшить качество воздуха, снизить заболеваемость и создать современный, благоприятный город, ориентированный на людей, а не машины.

– Ее успешная реализация во многом будет зависеть от координированной работы всех заинтересованных управлений акимата, – подчеркнул Т. Абд­рахманов.

Результаты этого субрегионального семинара будут представлены на 4-м совещании, которое пройдет через год в Париже.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
Сними кино прямо из дома!
Преображается левобережье Сырдарьи
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Диалог на фоне глобальных перемен
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
У гвардейцев – особая роль
В погоне за счастьем
Получили долгожданное жилье
Серебряная драма в Тиране
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Цифровизация против барьеров
Прощай, школа!
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Samsung Electronics выплатит $400 тысяч каждому сотруднику …
Пассажиропоток на КПП Хоргос вырос на треть с начала года
Поддержаны проекты в сфере обработки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]