Городище Алтынасар включат в список ЮНЕСКО

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Городище Алтынасар готовится для включения в список ЮНЕСКО - на объекте прошли работы по укреплению основы древних стен и воссозданию фрагмента дворца на следах древних останков. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz.

«Ведется важная работа по сохранению ценнейших исторических памятников Казахстана, привлекаются опытные специалисты. Например, в городище Алтынасар прошли работы по укреплению основы древних стен и воссозданию фрагмента дворца на следах древних останков. Этот объект готовится для включения в список ЮНЕСКО", - рассказала руководитель Управления историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК Жанат Сеидалиева.

Также, по ее словам, в прошлом году проводились научно-практические конференции с участием иностранных ученых, где обсуждались методы и технологии восстановления исторических объектов.

Так, в 2022 году были отреставрированы 17 значимых памятников истории и культуры Казахстана. В этот перечень вошли: объекты на территории музея-заповедника Азрет-Султан и городища Отырар, Жаркентская мечеть, поселение Ботай, объекты Ханской ставки Букеевской Орды, дом-музей Ахмета Байтурсынулы, подземная мечеть Бекет-ата, архитектурно-археологический комплекс Сауран, петроглифы Танбалы, памятник Жетыасарского оазиса Алтынасар, объекты городища Испиджаб, резиденция Абылай-хана, городище Тараз и училище имени Г. Колпаковского.

В общей сложности в 2022 году был отреставрирован 31 объект историко-культурного наследия.

Хронологически отреставрированные объекты охватывают период с бронзового века по конец XIX столетия.