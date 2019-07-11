Госорганы закупили 99% служебных автомобилей у отечественных производителей

Экономика
Фото из открытых источников
В Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" рассказали о динамике закупок служебных автомобилей государственными органами и национальными компаниями РК по итогам I полугодия 2019 года, передает Kazpravda.kz.   

По итогам отчетного периода было закуплено 2 294 автомобиля на сумму 17,2 млрд тенге, что выше прошлогоднего показателя на 15,2% (1 992 ед.).

Меры, предпринятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Практически весь парк приобретаемой служебной техники (99%) по результатам 6 месяцев 2019 года составили автомобили казахстанского производства.

Активнее всего госучреждения закупали легковые автомобили бренда LADA. За январь-июнь было приобретено 813 ед. техники этой марки. В ТОР-5 вошли также UAZ с результатом 534 ед., Skoda (299 ед.), KIA (236 ед.) и Hyundai (184 ед.).

Рейтинг наиболее популярных моделей возглавил внедорожник LADA 4x4 с результатом 656 ед. и долей 28,6%. Далее следуют Skoda Octavia (207 ед.; 9%), UAZ 396295 (161 ед., 7%), KIA Cerato (116 ед.; 5,1%), UAZ 390995 (114 ед.; 5%), UAZ Hunter (105 ед.; 4,6%), Chevrolet Niva (77 ед.; 3,4%), Hyundai Elantra (71 ед.; 3,1%), LADA Largus (67 ед.; 2,9%) и Skoda Superb (65 ед.; 2,8%).

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