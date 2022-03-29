В Казахстане предлагают ввести государственное регулировние цен на нефть. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для развития конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов предлагается ввести госрегулирование цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок. Введение государственного регулирования обеспечит стабильность цен на первых этапах снижения концентрации и прозрачность ценообразования на рынке. Что касается реализации нефти на бирже: на первом этапе планируется 5-10 процентов нефти, добываемой независимыми компаниями, и увеличение биржевых торгов нефтепродуктами до 30 процентов", – заявил Ахметов.

По его словам, это необходимо для развития небольших вертикально интегрированных компаний и независимых поставщиков. Две основные группы – CNPC и "КазМунайГаз" – должны работать в условиях конкуренции на рынке, отметил он.

"Основные участники рынка нефти и нефтепродуктов – две вертикально интегрированные компании. CNPC и "КазМунайГаз" добывают 80 поцентов нефти, поставляемой на внутренний рынок, владеют тремя крупными НПЗ и основными розничными сетями АЗС. Конкуренция между ними отсутствует. В рознице обе компании ориентируются на текущие цены на рынке", – отметил спикер.

Кроме того, по его словам, действует негласное регулирование цен на нефть, поставляемой на внутренний рынок. Объемы нефти, отбираемой для поставок на внутренний рынок, определяются без применения каких-либо критериев.

"На оптовом рынке действуют два основных поставщика нефти – Petrosun и "КазМунайГаз". Если "КазМунайГаз" – государственная компания на 100 процентов, то в Petrosun 50 процентов принадлежат CNPC, а другая половина доли – другой частной компании. Из 11 миллионов тонн нефтепродуктов ими две трети реализуется напрямую розничным сетям, треть – вторичным оптовым поставщикам, как правило, не имеющим какой-либо инфраструктуры", – дополнил Ахметов.

По данным же Казахстанской топливной ассоциации, продолжил спикер, независимые сети АЗС, не входящие в группу CNPC или "КазМунайГаз", добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: Helios – 65%, "Газпромнефть – Казахстан" – 80%, мелкие сети – до 90%.

Он также подчеркнул, что предлагается исключить из действующей структуры рынка излишнее посредническое звено в лице оптового поставщика нефтепродуктов. Но это не будет касаться нефтебаз в пределах объемов хранения нефтепродуктов.