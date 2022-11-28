Госсоветник РК обсудил с учеными ход подготовки академического издания по истории Казахстана

Общество , Образование

Издание будет подготовлено с использованием современных концептуальных подходов, а также на основе анализа новых выявленных исторических источников в зарубежных архивах и библиотеках.

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу в Институте истории и этнологии имени Чокана Валиханова с ведущими учеными-историками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки нового многотомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», подготовить которое глава государства поручил в своей статье «Независимость превыше всего».

Издание будет подготовлено с использованием современных концептуальных подходов, а также на основе анализа новых выявленных исторических источников в зарубежных архивах и библиотеках.

В работу вовлечены ведущие отечественные ученые-историки Института истории и этнологии им. Ч.Валиханова, Института истории государства, Института археологии им. А.Маргулана, Института востоковедения им.Р.Сулейменова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, Международной тюркской академии, Института Улуса Джучи и других гуманитарных НИИ, вузов страны, а также ученые с ближнего и дальнего зарубежья.

 

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