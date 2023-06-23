Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана

Государственный советник Ерлан Карин ознакомился с работой Института археологии имени А.Х. Маргулана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин ознакомился с лабораториями, фондохранилищем, архивом и библиотекой института, с результатами проведенного текущего ремонта здания.

Затем государственный советник провел совещание, на котором генеральный директор института Акан Онгар доложил об имеющихся проблемах и предлагаемых путях их решения.

По итогам совещания Ерлан Карин определил государственным органам ряд конкретных задач по выполнению поручения президента.

Глава государства на II заседании Национального курултая дал поручение создать необходимые условия для модернизации и обеспечения должной работы института, обеспечив его соответствующими ресурсами, напомнили в Акорде.