Хранители надежд

Красивые, внушительные, благородные. Рядом – табличка с пояснением. Оказывается, если погладить волка по голове и произнести доброе пожелание, можно открыть путь к собственному успеху.

О, если бы все было так просто… Ну представьте себе... Выпускник университета не может найти работу, и вместо того, чтобы рассылать резюме, он приходит к волку – гладит. Предприниматель третий месяц обивает пороги госорганов, собирая разрешения, вспоминает про волка – гладит. Чиновник ждет повышения, врач мечтает о новом оборудовании...

Главное – не забыть погладить волка. Это ведь гораздо проще, чем говорить о таких скучных вещах, как экономика, образование, справедливые суды, честная конкуренция, работающие институты и ответственность власти. Бронзовый волк выглядит куда эффектнее очередного постановления Правительства. И фотографируется лучше.

Вообще, человек – удивительное существо. Тысячи лет назад он просил дождя у идолов. Потом удачной охоты. Потом хорошего урожая. Теперь просит карьерного роста у бронзовой скульптуры. Цивилизация развивается, а способы договориться со Вселенной подозрительно похожи.

Самое любопытное – текст на табличке написан совершенно серьезно. Волки, конечно, занимают важное место в культуре тюркских народов. Они символизируют силу, верность, братство. Но затем историческая символика неожиданно превращается в… инструкцию по эксплуатации: погладьте голову, произнесите пожелание – и откроется путь к успеху.

Интересно, а если потереть носы сразу двух волков, успех придет в двойном размере? Или существуют ограничения? Например, не более трех желаний в одни руки.

Конечно, никто не запрещает людям верить в символы. Иногда человеку действительно нужен маленький ритуал, чтобы поверить в себя. Кто-то бросает монетку в фонтан, кто-то завязывает ленточку на дереве, кто-то гладит бронзовую собаку на вокзале. Проблема начинается тогда, когда символ начинает подменять смысл.

Успех ведь устроен удивительно прозаично. Он редко приходит к тем, кто гладит бронзу, предпочитая тех, кто годами работает, ошибается, начинает сначала, терпит поражения и не бросает начатое. У него вообще довольно скучные привычки. Успех любит дисцип­лину, знания, упорство, нужно ему и немного удачи.

Хотелось бы однажды увидеть другую табличку: «Погладьте волка. Затем прочитайте десять книг. Получите новую профессию. Научитесь договариваться с людьми. Платите налоги. Не давайте взяток. Выполняйте свою работу честно. Не бойтесь рисковать. Идите вперед, даже если ничего не получается. Тогда путь к успеху действительно может открыться».

Вот это была бы магия. А пока два бронзовых волка стоят на центральной улице города и терпеливо принимают человеческие надежды. Они ни в чем не виноваты. Они красивые. Они стали новой городской­ достопримечательностью.­ Просто хочется верить, что когда-­нибудь мы перестанем искать секрет успеха в поглаживании бронзовых голов и начнем искать его в собственных.

Если бы путь к успеху действительно можно было открыть одним прикосновением, то у нас давно не осталось бы ни бедных, ни безработных, ни несчастных. Да и сами волки, наверное, уже были бы отполированы до зеркального блеска.

Взрослый человек все это, конечно, понимает и невольно улыбается. Он понимает, что бронза не умеет исполнять желания. Но рука все равно тянется к холодной голове зверя. Почему? Человеку всегда были нужны символы. Мы живем в мире цифр, расписаний и бесконечной спешки, где почти не осталось места маленьким чудесам. А такой простой жест вдруг возвращает ощущение, что жизнь состоит не только из расчетов. Иногда ей нужны тихие, почти незаметные ритуа­лы, которые ничего не меняют вокруг, но способны изменить что-то внутри нас.

Волк ведь никогда не был символом легкой судьбы. Он воплощение свободы, достоин­ства и верности своей стае. Он знает цену испытаний и взаимной поддержки. Поэтому, прикасаясь к его голове, ты словно заключаешь негласный договор с самим собой: быть смелее, честнее, надежнее.

И, может быть, удачу приносит вовсе не прикосновение к бронзе. Удачу приносит то мгновение, когда человек на секунду замолкает, оставляет за спиной тревоги и произносит доброе пожелание. Не обязательно о богатстве или славе. Иногда достаточно пожелать здоровья близким, мира в семье или сил пройти очередной жизненный перевал. В такие минуты сердце бьется немного спокойнее, а взгляд становится яснее.

Суровый хищник вдруг оказывается хранителем человеческих надежд. Волк, которого веками боялись и уважали, теперь молча принимает прикосновения детских ладоней и взрослых рук. Он ничего не обещает, не творит чудес и не требует веры. Он просто стоит на городской улице, напоминая каждому прохожему о том, что сила может быть доброй, а верность – самой большой ценностью.

И если однажды, гуляя, вы остановитесь возле этих двух бронзовых волков, не спешите идти дальше. Погладьте все-таки одного из них по голове. Не потому, что это непременно принесет удачу. А потому, что иногда именно такие странные, почти сказочные поступки помогают человеку вспомнить: чудеса начинаются не с магии, а с добрых мыслей и чистого сердца.