Летние каникулы для пернатых

Сотрудники зоопарка расставались со своими питомцами скрепя сердце. А как иначе? Ведь почти все птицы – это спасеныши. Они попали в зоопарк из дикой природы, где с ними случилась беда: ударило током, повредили крыло или лапку. Люди их вылечили, и птицы привыкли к заботе своих спасителей. Теперь они не смогут выжить в дикой природе. В парковых озерах водится рыба, но пернатые, привыкшие к неволе, не умеют самостоятельно ее добывать. Поэтому сотрудники зоопарка навещают своих крылатых подопечных и кормят их.

Надо сказать, что пеликаны, гуси и индоутки прижились на новом месте, а вот лебеди решили вернуться домой, только не по воздуху, а пешком. Это произошло спустя несколько дней после новоселья. Посетители парка видели важно шагающих по аллее лебедей, которые направлялись в сторону зоопарка, снимали их с помощью смартфонов и выкладывали видеоролики в соцсети.

– Наши лебеди действительно ушли домой, – подтверждает директор карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова. – Понимаете, они у нас ручные. Они привыкли к людям, к тому, что мы о них заботимся, кормим их по расписанию. К тому же в зоопарке у них живут сородичи, а лебеди – стайные животные.

Получается, не зря существует легенда о лебединой верности. Орнитологи подтвердят: эти птицы создают пару на всю жизнь и вместе заботятся о потомстве. А еще у них прекрас­ная память: они запоминают маршруты, места кормежки и даже людей, которые часто с ними контактируют.

Благодаря новым обитателям в центральном парке Караганды стало уютнее. Посетители стали чаще останавливаться возле воды и любоваться на пернатых новоселов. Особенно это зрелище увлекает малышей. Они смеются и хлопают в ладоши, когда видят, как ловко гуси чис­тят свои перышки, а пеликаны позируют, кокетливо хлопая крыльями. Бывает, что дети и взрослые пытаются кормить водоплавающих, бросая им кусочки хлеба, чипсы или кукурузные палочки. Это делать запрещено. Человеческая еда вредна для птиц.

– Если карагандинцы не будут обижать птиц, бросать камни и подкармливать вредной едой, то им в парке будет комфорт­но, – отмечает руководитель зоопарка. – Простор и чистое озеро – это хорошие условия обитания. Радует, что на лето у наших подопечных появился новый дом под открытым небом.

С наступлением холодов пернатых вернут в теплые вольеры. При этом смотрители зоопарка не теряют надежды приучить лебедей к жизни без клетки. Следующим летом они собираются переселить в парковое озеро минимум половину стаи. Возможно, это поможет грациозным птицам остаться на каникулы в летней резиденции.