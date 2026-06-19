И растает сердце, как лепсинский мед…

Вокруг нас
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Существуют места, где время отступает перед величием дикой природы, и сейчас мы видим там пейзажи, которые встречали путников сотни лет назад. Одно из таких местечек притаилось на юго-востоке Казахстана, в Алакольском районе. Это село Лепсы – легендарный, далекий город Лепсинск (так населенный пункт назывался раньше).

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Село расположено в долине, надежно защищенной горными хребтами от суровых ветров. Из-за уникального рельефа здесь сформировался удивительный микроклимат, когда днем долину заливает яркое солнце, а по ночам прохладный воздух скатывается с ледников, принося живительную влагу. Неудивительно, что еще в XIX веке польский исследователь Адольф Янушкевич восторженно сравнивал здешние пейзажи со Швейцарскими Альпами, а великий казахский ученый Шокан Уалиханов называл эту местность едва ли не лучшей во всей юго-восточной степи.

Весной и летом местность окрест села взрывается буйством красок. Склоны гор покрываются коврами из диких цветов и разнотравья, не пробраться порой сквозь заросли черемухи, яблонь, тополей и вековых елей. В этой глуши до сих пор царят законы дикой природы. Лепсинская долина – дом для снежных барсов, медведей, благородных маралов и грациозных косуль. Старожилы же до сих пор помнят рассказы о том, как в густых поймах рек встречались следы легендарного туранского тигра.

Сегодня Лепсы входит в топ-5 самых посещаемых туристами отдаленных населенных пунк­тов в Казахстане. Главная гордость сельчан – легендарный лепсинский мед, признанный одним из лучших не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Чистейший горный воздух и обилие редких растений-медоносов соз­дают идеальные условия для пчеловодства.

Село, кстати, служит идеаль­ной отправной точкой для радиальных туристических маршрутов. В самом селе располагается одно из лесничеств Жонгар-Алатауского нацпарка, обеспечивающее охрану и экотуризм в этой части Джунгарского Алатау.

Озеро Жасылколь расположено всего в 15 км от села на высоте 1 635 метров. Это высокогорное моренное озеро с кристально чистой водой, глубина которого до сих пор остается загадкой для ученых. Его питает бурная река Аганыкатты. Чуть дальше искателей приключений ждут древнее городище Койлык, загадочное святилище Калакай, суровые скалы хребта Баян-Журек и целебные побережья озер Алаколь и Жаланашколь.

Лепсы – край контрастов. Зимой сугробы здесь могут превышать метр, а столбик термометра исторически опускался­ до -54 °C. Но летом долина расцветает, согревая гостей сорокаградусным теплом и окутывая по вечерам прохладой горных рек.

Чтобы вдохнуть этот воздух, пропитанный ароматом хвои и дикого разнотравья, попробовать настоящий горный мед, увидеть изумрудную гладь Жасылколя и послушать шум реки Лепсы, вам понадобится несколько дней. Переверните страницу городской суеты и откройте для себя первозданный край, который навсегда останется в вашем сердце.

#регионы #мед #Лепсы

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