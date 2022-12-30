Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».

Общество
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Наталия Хомс

Постановка сказок перед новогодними праздниками – давняя традиция театра. В этот раз актеры презентовали сказку Татьяны Уфимцевой «Щелкунчик», написанную по мотивам одноименного произведения Э. Гофмана. Так как горьковцы решили отойти от традиционной постановки, зритель не услышал даже привычной музыки П. Чайковского. Зато были интересный и поучительный сказочный сюжет и танцы, а актеры исполняли по две роли и успевали переодеваться к следующему выходу на сцену. Немало было и реквизита, ведь волшебная сказка, которая давно стала символом Нового года, должна запомниться детям надолго.

Пьеса рассказывает о рождественском чуде: Луиза и Мари получили от крестного мастера Дроссельмейера в подарок кукол – прекрасную принцессу и уродливого Щелкунчика. Луиза, присвоив красавицу, стала издеваться над «зубастым чудовищем». Мари встала на защиту куклы, считая, что внешняя красота не главное, а у деревянного юноши добрые глаза. Дроссельмейер поддержал девочку и поведал ей удивительную историю о том, что Щелкунчик – это заколдованный за доброту племянник мастера…

– Именно с подачи моего героя, благодаря его неугасимой вере в чудеса вся эта история стремится к счастливому финалу, и главные персонажи находят друг друга. Еще до университета я работал с инклюзивными детьми, с ребятами из детского дома, вожатым в детских оздоровительных лагерях. Наши руководители вложили в нас понимание того, что детям очень важно верить в чудеса, в доб­ро, честность, справедливость. Я и сам с юных лет верю в добро и чудо, а работа в театре и школах дает возможность говорить об этом громко и внятно. Вообще, чем дольше работаю в театре, тем больше убеждаюсь, что театр нашему миру необходим – мы со сцены позволяем себе говорить о нужных и важных вещах, о которых люди зачастую молчат. А после того как видят это в спектакле, понимают, что всегда есть решение, надежда, и волшебство на самом деле существует, – рассказал исполнитель роли Сказочника Дроссельмейера Данил Хомко.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель РК Людмила Крючкова, художник-постановщик – Канат Максутов, художник по костюмам – Александр Корженко, композитор – Нелли Терехина, балетмейстер – Роза Бельгибаева.

– Спектакль для детей надо ставить так же, как и для взрослых, только чуточку лучше, потому что дети искренние и точно чувствуют фальшь. Они, конечно, увлекаются, готовы поверить в Деда Мороза и других чудесных персонажей, но если почувствуют, что человек фальшивит, сразу настораживаются. Чтобы такого не было, мы с актерами стараемся добиваться столь же искреннего и честного существования на сцене, как в жизни. Напугать ребенка легко, а открыть путь к его сердцу – гораздо сложнее, оттого здесь требуется проявление каких-то добрых качеств души самого актера, – рассказывает Людмила Крючкова.

Со сцены, считает постановщик, детям важно говорить о вещах им не только интересных, но и понятных. Детская сказка – это ведь не столько развлечение, сколько способ донести какие-то поучающие истины, причем именно в легкой игровой подаче.

– К примеру, в любом спектакле есть как положительные, так и отрицательные персонажи. Но в каждом отрицательном герое ребенок должен узнавать себя, понимая, что в какой-то момент он ведет себя так же: капризничает, не любит слушать родителей. У нас в «Щелкунчике» такой персонаж – Луиза, и я думаю, что многие дети хоть и не признаются, но, во всяком случае, со стороны увидят, что это не очень красиво, когда ты обижаешь младшую сестру или кричишь все время «я, мне». То есть это должно быть узнаваемо, но не как нравоучение, а как пример, чтобы со стороны ребенок увидел и подумал: нет, мне больше нравится этот персонаж, а не тот. Герои в сказке тоже, как правило, чему-то учатся, делают какие-то выводы, соответственно, к этим же выводам приводят и зрительный зал, – рассуждает Людмила Ивановна.

Сказка ГАРТД легче оригинального «Щелкунчика», с хорошим юмором. Здесь обыгрывается ситуация, когда родители сильно любят своего ребенка, всячески потакают его капризам, и в итоге из него вырастает большой эгоист. Затрагиваются и взаимоотношения разных по характеру сестер: Луиза требовательна и сосредоточена на себе, а Мари не умеет скучать и всегда придумывает себе какое-нибудь интересное занятие, чтобы жизнь казалась удивительной.

– В постановке возникает спор о том, глупо ли верить в чудеса. Мари, к примеру, верит в чудеса не потому, что она глупая, а потому, что у нее есть внутреннее желание сделать этот мир лучше, веселее, радостнее. На этот вопрос в спектакле предлагают ответить и зрителям, – отмечает Людмила Крючкова.

Самое главное в детском спектакле, добавляет режиссер-постановщик, – подарить маленьким зрителям радость, чтобы у них в душе появилась вера в чудо, и не только в Новый год.

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