Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».
Общество
8
Наталия Хомс
Постановка сказок перед новогодними праздниками – давняя традиция театра. В этот раз актеры презентовали сказку Татьяны Уфимцевой «Щелкунчик», написанную по мотивам одноименного произведения Э. Гофмана. Так как горьковцы решили отойти от традиционной постановки, зритель не услышал даже привычной музыки П. Чайковского. Зато были интересный и поучительный сказочный сюжет и танцы, а актеры исполняли по две роли и успевали переодеваться к следующему выходу на сцену. Немало было и реквизита, ведь волшебная сказка, которая давно стала символом Нового года, должна запомниться детям надолго.