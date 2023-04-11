Государство получит право изымать энергообъекты в случае их ненадлежащего содержания

Меры по подготовке к предстоящему отопительному сезону рассмотрены на заседании Правительства Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что на сегодня завершен технический аудит электрических станций республики, который проводился с привлечением международных консультантов. В результате сформирован рейтинг по показателям износа, наработки основного оборудования, расхода топлива, технологических нарушений и так далее. В настоящее время готовятся планы дальнейших действий.

Вместе с тем по всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты для подготовки к предстоящему отопительному сезону, которые будут находиться на контроле Минэнерго.

В целом в текущем году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах. По электрическим сетям запланирован ремонт линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч км, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонт электросетей начнется в мае.

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, общая протяженность сетей теплоснабжения в республике составляет порядка 14 тысяч км. Средний износ по стране достигает 54% – требуется замена 7,5 тысячи км. Наиболее высокий уровень изношенности отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

В 2023 году из бюджета выделено 69,4 млрд тенге на реализацию 47 проектов по коммуникациям с показателем износа более 75%. На эти средства планируется реконструировать порядка 107 км тепловых сетей. В целом к 2029 году стоит задача снизить износ теплопроводов до 43%.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств из резерва Правительства на реконструкцию и модернизацию теплосетей в Акмолинской и Павлодарской областях. Так, 15 марта получено положительное заключение по реконструкции 4 тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в городе Экибастузе и по строительству новых теплосетей в Павлодаре. Также по заявке акимата Акмолинской области прорабатывается вопрос ремонта теплотрасс в городах Степногорске и Кокшетау.

С докладом о проверках промышленных предприятий, которые обеспечивают тепловой и электрической энергией как собственные нужды, так и объекты социальной инфраструктуры, выступил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. О планах работ в регионах рассказали акимы Павлодарской области Асаин Байханов, Костанайской области Кумар Аксакалов, Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Премьер-министр подчеркнул, что прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. В частности, тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где «приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы».

«Все акиматы должны сделать выводы и провести качественную работу, чтобы не допустить подобных ситуаций», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в прошедший отопительный сезон значительно выросло количество аварий – даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и другие инфраструктурные издержки, связанные с износом основного оборудования.

«Всё это приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений», – подчеркнул премьер-министр.

В целом, как отметил Алихан Смаилов, ранее не были проведены комплексные объективные оценки технического состояния оборудования. Кроме того, ответственность руководства и владельцев ТЭЦ остается крайне низкой.

«Предписания уполномоченного госоргана носят лишь рекомендательный характер и не обязывают собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. Главная из них – износ тепловых сетей», – сказал он.

В этой связи в текущем году Правительство будет законодательно усиливать деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Государство также получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, если это несет угрозу системам жизнеобеспечения.

«Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Важно данную работу провести качественно и своевременно», – подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он обозначил, что 2 тысячи км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. В связи с этим требуется ужесточить контроль за их состоянием и обязательным проведением ремонтных работ.

«Нужно повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусматривать это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным», – указал премьер-министр.

Он добавил, что следует также проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования. Возврат средств при этом будет осуществляться в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Резюмируя сказанное, глава Правительства поручил акимам регионов совместно с Мининдустрии и Минэнерго утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации.

Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил необходимость до 1 июня завершить техническое обследование действующих тепловых сетей и по итогам определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных сетей, находящихся в аварийном состоянии.

«Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Всё должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски», – заключил премьер-министр.