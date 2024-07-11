Госуслуги должны быть безотказными Статьи 11 июля 2024 г. 7:29 68 Юлия Полонская Как сделать взаимодействие граждан и госорганов более удобным и эффективным, обсудили в АДГС фото пресс-службы АДГС В Агентстве по делам государственной службы под председательством главы ведомства Дархана Жазыкбая прошло заседание Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного госаппарата и дебюрократизации его деятельности. – В Концепции развития государственного управления до 2030 года заложен курс на формирование сервисной и «человекоцентричной» модели, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие, – подчеркнул Дархан Жазыкбай. – Постоянное совершенствование процессов оказания госуслуг является одним из основных принципов нашей работы, выполняя которую важно исходить не из интересов госорганов, а ставить во главу угла интересы и законные права услугополучателей. Закон «О государственных услугах» был принят 11 лет назад. Данный период можно считать достаточным для апробации норм. При этом правоприменительная практика показывает необходимость пересмотра отдельных положений и введения новых правовых институтов, считают в АДГС. В целях формирования сервисного государства, отвечающего ожиданиям и потребностям общества, агентство предлагает на законодательном уровне установить проактивный, композитный и экстерриториальный способы оказания госуслуг. Например, при внедрении проактивного способа государственные органы-услугодатели будут сами инициировать предоставление гражданам госуслуг без подачи ими заявления, а композитный способ позволит получать несколько взаимосвязанных между собой госуслуг на основе «одного заявления». Кроме того, предложено ввести новые правовые институты, такие как переход на «недопустимость отказа по формальным признакам», «система опережающего заявления», которые значительно облегчат взаимодействие граждан и чиновников. Другими словами, государственная услуга должна быть безотказной: если человек неправильно заполнил заявление, к примеру, или не собрал нужный пакет документов, его не отправляют восвояси, а помогают исправить ошибки и все-таки получить услугу, за которой он обратился, сколько бы времени и усилий это ни потребовало от услугодателя. На заседании также рассмотрели результаты комплексного анализа процессов оказания госуслуг и выработанные по его итогам системные предложения, направленные на их улучшение. Так, ранее по поручению Премьер-министра АДГС совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии Государственной корпорации «Правительство для граждан», АО «Национальные информационные технологии» и представителей 29 центральных органов были рассмотрены все госуслуги, включенные в реестр. В результате выяснилось, что всего 3% госуслуг оказываются в проактивном формате, 8% – композитным, 68% – экстерриториальным способами. В целях обеспечения единых подходов предложено пересмотреть правила цифровой трансформации государственного управления, предусмотрев в нем отдельный раздел. АДГС выработаны предложения по переводу 30 госуслуг в экстерриториальный формат, 251 – в проактивный, 72 – в композитный. Также предложено сократить сроки по предоставлению 273 госуслуг. Этими правилами будут руководствоваться госорганы при проведении реинжиниринга бизнес-процессов оказания госуслуг и при разработке правил их оказания. К примеру, установлено, что основное время в сроке оказания некоторых услуг занимает процесс согласования с другими госорганами. В этой связи АДГС рекомендовано перевести это в автоматический формат, оцифровав бизнес-процесс. Кроме того, анализ показал, что отсутствует единый подход при исчислении сроков оказания госуслуг, так как в соответствии с нормативными правовыми актами в одних госорганах они могут исчисляться в рабочих, в других – в календарных днях. Тут тоже нужно прийти к единым стандартам. #заседание #АДГС #государственные услуги