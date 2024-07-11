Госуслуги должны быть безотказными

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Юлия Полонская

Как сделать взаимодействие граждан и госорганов более удобным и эффективным, обсудили в АДГС

фото пресс-службы АДГС

В Агентстве по делам государственной службы под председательством главы ведомства Дархана Жазыкбая прошло заседание Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного госаппарата и дебюрократизации его деятельности.

– В Концепции развития государственного управления до 2030 года заложен курс на формирование сервисной и «человекоцентричной» модели, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие, – подчерк­нул Дархан Жазыкбай. – Пос­тоянное совершенствование процессов оказания госуслуг является одним из основных принципов нашей работы, выполняя которую важно исходить не из интересов госор­ганов, а ставить во главу угла интересы и законные права услугополучателей.

Закон «О государственных услугах» был принят 11 лет назад. Данный период можно считать достаточным для апробации норм. При этом правоприменительная прак­тика показывает необходимость пересмотра отдельных положений и введения новых правовых институтов, считают в АДГС.

В целях формирования сервисного государства, отвечаю­щего ожиданиям и потребностям общества, агентство предлагает на законодательном уровне установить проактивный, композитный и экстерриториальный способы оказания госуслуг.

Например, при внедрении проактивного способа государственные органы-услугодатели будут сами инициировать предоставление гражданам госуслуг без подачи ими заявления, а композитный способ позволит получать несколько взаимо­связанных между собой гос­услуг на основе «одного заявления».

Кроме того, предложено ввести новые правовые инс­титуты, такие как переход на «недопустимость отказа по формальным признакам», «система опережающего заявления», которые значительно облегчат взаимодействие граж­дан и чиновников. Другими словами, государственная услуга должна быть безотказной: если человек неправильно заполнил заявление, к примеру, или не собрал нужный пакет документов, его не отправляют восвояси, а помогают исправить ошибки и все-таки получить услугу, за которой он обратился, сколько бы времени и усилий это ни потребовало от услугодателя.

На заседании также рассмотрели результаты комплексного анализа процессов оказания госуслуг и выработанные по его итогам системные предложения, направленные на их улучшение. Так, ранее по поручению Премьер-министра АДГС совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии Государственной корпорации «Правительство для граждан», АО «Национальные информационные технологии» и представителей 29 центральных органов были рассмотрены все госуслуги, включенные в реестр.

В результате выяснилось, что всего 3% госуслуг оказываются в проактивном формате, 8% – композитным, 68% – экстерриториальным способами.

В целях обеспечения единых подходов предложено пересмотреть правила цифровой трансформации государственного управления, предусмот­рев в нем отдельный раздел. АДГС выработаны предложения по переводу 30 госуслуг в экстерриториальный формат, 251 – в проактивный, 72 – в композитный. Также предложено сократить сроки по предоставлению 273 госуслуг. Этими правилами будут руководствоваться госорганы при проведении реинжиниринга бизнес-процессов оказания госуслуг и при разработке правил их оказания.

К примеру, установлено, что основное время в сроке оказания некоторых услуг занимает процесс согласования с другими госорганами. В этой связи АДГС рекомендовано перевести это в автоматический формат, оцифровав бизнес-процесс.

Кроме того, анализ показал, что отсутствует единый подход при исчислении сроков оказания госуслуг, так как в соответствии с нормативными правовыми актами в одних госорганах они могут исчис­ляться в рабочих, в других – в календарных днях. Тут тоже нужно прийти к единым стандартам.

#заседание #АДГС #государственные услуги

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