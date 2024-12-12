График движения пассажирских и пригородных поездов изменится в Казахстане

Фото: rail-news.kz

С 15 декабря нацперевозчик введет новый график движения всех пассажирских и пригородных поездов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТЖ

Также сообщается о запуске с 13 декабря брендированного поезда, соединяющего столицу с одним из самых популярных курортов страны – Боровое.

Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», поезд из Астаны до Борового будет следовать без остановок, время в пути составит два часа 26 минут. Стоимость до Борового со станции Нурлы жол составит – 2 770 тенге, со станции Астана – 2 548 тенге.

Электропоезд состоит из шести вагонов. Первый рейс состоится 13 декабря, отправление с вокзала Нурлы жол - в 13:08, отправление с вокзала Астана - в 13:48, прибытие в Курорт-Боровое - в 16:14. В обратную сторону поезд отправится в 17:25, и прибытие на вокзал Астана - 20:20, на Нурлы жол - в 20:46.

Расписание этого поезда также изменится с 15 декабря.