Территория впечатлений

Туризм
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Туризм в Северо-Казахстанской области – одна из приоритетных и перспективных отраслей.

фото акимата СКО

Стратегии ее развития недавно посвятили заседание акимата СКО. В центре внимания была Имантау-Шалкарская курортная зона – туристическая жемчужина области. Уже сейчас здесь работают 46 баз отдыха на 4 000 мест, включая девять круглогодичных, и 13 туристических маршрутов, ведущих к озерам, горам и культурным памятникам.

За два года на курорте отремонтировали 20 км дорог, обновили зоны отдыха «Дом у озера», «Изумрудное», «Сказка» и «Заря», реконструировали базы «Ажар» и лагерь «Сокол». Ведется строительство новых комплексов – «Золотые пески» и «Феникс», завершается капитальный ремонт санатория «Шалкар-Су». Это позволит принимать до 150 тыс. гостей в год, а к 2026 году – увеличить турпоток до 280 тыс.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что этот край – не только живописные озера, но и культурно-исторические сокровища, о которых должна узнать вся страна. Нужно системно продвигать туристичес­кие возможности СКО через все доступные каналы, формировать имидж регио­на как настоящей находки для путешественников.

– Северо-Казахстанская область – не только отдых у воды, но и путешествие во времени. Здесь находится поселение Ботай – мес­то, где человек впервые в истории приручил лошадь. А еще усадьба Айганым, городище Ак-Ирий, памятник Золотой Орды Кызыл-Оба и улица Конституции Казахстана в Петропавловске, претендующая на звание самой длинной пешеходной улицы в мире, – отметил Гауез Нурмухамбетов.

В 2025 году в СКО пройдут два ярких события: фестиваль Drive Forum Imantau-Shalkar с автоэкс­педицией, мастер-классами и концертами и III Международный симпозиум художников «Ботай – культура Великой степи».

Развитию туризма способст­вуют и меры поддержки: улучшение мобильной связи вдоль маршрутов, ремонт дорог,
строительство объектов сервиса. Открываются возможности для агротуризма, конных туров, оздоровительного и даже охотничьего отдыха. Северный Казахстан открывает двери в неизведанное – в край, где степь хранит тайны тысячелетий, а каждое озеро дышит легендой.

#СКО #туризм

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