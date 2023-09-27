Граждане и бизнес должны почувствовать практический эффект от послания – Бектенов

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Руководитель администрации президента Олжас Бектенов провел совещание по обсуждению хода реализации послания главы государства народу Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В совещании приняли участие помощники и советники президента, руководство правительства.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил сводный доклад о принимаемых правительством мерах по исполнению поручений главы государства, данных в послании.

Руководитель администрации президента отметил, что послание содержит более 100 конкретных поручений, нацеленных на качественную перестройку экономики страны, создание условий для экономического рывка.

«Центральным и местным исполнительным органам необходимо максимально оперативно принять исчерпывающие меры по исполнению поручений президента страны. Граждане и бизнес должны в самое ближайшее время почувствовать практический эффект от реализации послания», – подчеркнул Олжас Бектенов.

 

 

#президент #Правительство #Бектенов #Акорда #послание

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