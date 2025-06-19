Гражданин Китая пытался незаконно вывезти через границу РК $20 тысяч

Закон и Порядок
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Ерик Абитов

ДГД по Восточно-Казахстанской области на посту «Майкапчагай» выявил случай вывоза иностранной валюты без  декларирования денежных средств, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У гражданина Китая, следовавшего из Казахстана в КНР, выявлены незадекларированные деньги в сумме, эквивалентной 20 000 долларов США, 8 000 евро, 9 250 рублей.

В ДГД по ВКО напомнили, что согласно закону, физлица могут вывозить валюту без письменного декларирования, если ее сумма не превышает 10 000 долларов США по курсу Нацбанка на день подачи декларации. За несоблюдение норм таможенного законодательства грозит штраф в размере 25% от недекларированной суммы с конфискацией неуказанных в декларации средств.

В данном случае нарушителя оштрафовали на более чем 2,4 млн тенге, также конфисковано 19,1 тысяч долларов США в пользу государства.

В ДГД напомнили, что в РК также действует запрет на вывоз из страны слитков аффинированного золота 5, 10, 50 и 100 грамм, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

#граница #КНР #валюта

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