Гражданин Нигерии занимался перевозкой наркотиков в Атырау

В Атырау гражданин Федеративной Республики Нигерия занимался хранением и перевозкой синтетических наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz.

24-летний мужчина был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области во время оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2022".

При обыске автомобиля Сhevrolet Сruze было изъято пять полиэтиленовых пакетиков. В каждом из них было около одного грамма наркотиков. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон".

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Атырау. В отношении него проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.



