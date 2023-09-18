Грибы в городе

На зеленом газоне в окружении тонких рябин и величавых тополей горожане заметили грибы. Жители областного центра удивляются: они никогда раньше не видели представителей Hydnum в городской черте. Кто-то предполагает, что грибы растут из-за дождей, не прекращавшихся несколько дней. А по мнению биолога Василия Полевика, причиной их появления может быть и почва со спорами грибов, которую привезли для газонов.

Также биолог предположил, что это гриб-ежовик, который относится к семейству Hydnum. Гриб съедобен, но лучше все-таки не употреблять его в пищу, так как он поглощает из окружающей среды канцерогены. А если учесть, что неподалеку от городского акимата оживленный перекресток, то приходить с корзинками к административному зданию не рекомендуется.