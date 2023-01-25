Группу квартирных воров и скупщика краденого задержали в Алматы

Общество
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Каждый из задержанных в прошлом уже имел проблемы с законом и был судим по разным статьям уголовного кодекса.

Фото: polisia.kz

В Алматы задержаны группа квартирных воров и скупщик краденого. В преступной группе пять человек - жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На "дело" злоумышленники ходили, разбиваясь на пары. Одна из краж, что имела место в компьютерном клубе, попала в объектив камер видеонаблюдения, где был зафиксирован каждый шаг фигурантов: от взлома окна до кражи денег и сотового телефона.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции нашего подразделения при содействии полицейского спецназа были задержаны все участники группы и скупщик краденого, которого, как установлено, интересовали только игровые приставки. В данном случае, спрос рождал предложение. Зная наверняка, что награбленное удастся удачно сбыть, злоумышленники обворовывали только компьютерные клубы", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Каждый из задержанных в прошлом уже имел проблемы с законом и был судим по разным статьям уголовного кодекса.

На данный момент доказана причастность подозреваемых к двум кражам. Задержанным предъявлено обвинение. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

 

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