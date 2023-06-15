Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза

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В Грузии задержан подозреваемый в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств экс-замакима Тараза, находившийся в международном розыске, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

"Минюст Грузии дал разрешение о выдаче бывшего заместителя акима города Тараз. Он подозревается в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге", - говорится в информации.

Как сообщается, после совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Разыскиваемый установлен и задержан в Грузии.

"Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами, сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Антикоррупционной службы, при содействии Министерства иностранных дел, подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы, добавили в Генпрокуратуре.