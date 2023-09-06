Грязная игра

Как выяснилось, разговор об этом граж­дане завели еще несколько лет назад, но никто их тогда и слушать не стал. Оно и понятно: дом новый, двор – тоже, что еще надо? Однако проблема крылась в том, что заказчик – местный исполнительный орган – не учел некоторые важные детали, а компания-подрядчик выполнила работу недобросовестно.

С самого начала были неудачно выбраны и место размещения детской площадки, и место сбора бытовых отходов. Во всяком случае, если смотреть со стороны дома, то мусорные контейнеры стоят хотя и вдоль дороги, но посередине двора и в непосредственной близости от площадки, где играют дети.

– И нередко бывает, что мяч закатится туда, где уже вся земля пропитана отходами и машинным маслом, а бывает, дети сами там бегают, поскольку больше негде, ведь двор превратился в стихийную автостоянку, – возмущается жительница дома № 26 микрорайо­на «Байтерек» Алия Шигабутдинова.

Мусор из переполненных контейнеров то и дело ветром разносится по двору. Трех таких баков на 100 квартир однозначно не хватает.

Проще говоря, никто не хочет жить рядом с помойной ямой. Пришел во двор и как раз наблюдал картину, как дети играли с полиэтиленовыми пакетами из мусорных контейнеров.

– Как выглянешь в окно, так первым делом в глаза бросается помойка. К тому же на протяжении уже нескольких лет невозможно открыть окна, потому что запахи сразу же попадают в квартиру. Мы неоднократно обращались к местным властям. Они говорят, что приняли нашу жалобу во внимание, но ничего ведь не изменилось, – сетует пенсионерка.

Что касается автостоянки, то, как говорят местные жильцы, при строи­тельстве двора не было предусмот­рено место для парковки легковых автомобилей.

– Мало того, что двор и так маленький, так еще и машины повсюду, – возмущается старшая по дому, мать восьмерых детей Элеонора Жакипбекова. – Жильцы хотели построить стоянку своими силами с торца дома, но в городском отделе архитектуры им запретили и дали понять, что это невозможно без наличия документов юридического лица. Мол, для этого необходимо, чтобы кто-нибудь из жильцов оформил на себя эту парковку, сделал ее платной, а затем отчислял налоги. Зачем? К чему такие сложности? Мы хотели сделать ее для себя, чтобы просто разгрузить двор.

Дом изначально был предназначен для очередников. Часть из общего чис­ла жильцов составляют бюджетники, а львиная доля из них – представители социально незащищенных слоев населения, в частности, люди с ограниченными возможностями, ветераны войны и труда, матери-одиночки, а также многодетные семьи. И последних здесь проживает больше остальных.

– Глядя на наш двор, складывается впечатление, что он сделан всего на несколько семей, в то время как около 60 процентов жильцов дома – семьи, в которых по четыре–восемь детей. Каждый вечер здесь гуляют свыше 70 ребятишек. Вы не представляете, что творится на площадке. Тех качелей что есть, явно не хватает. Доходит даже до драки за них. Непонятно, куда смотрели местные власти, когда планировали строительство жилья для многодетных семей, – удивляется обладательница подвески «Алтын алқа» Элеонора Жакипбекова.

По словам многодетной матери, оставляет желать лучшего и качество самих конструкций. Всего за пару лет пришли в негодность качели и горка. А две песочницы, которые были изначально пустыми, рассчитаны максимум на двоих. Причем у одной из них был плохо закреплен металлический навес и уже не раз падал от сильного ветра. Благо, что рядом не оказалось детей.

Если приглядеться, то можно заметить, что, помимо детских аттракционов, ремонта требует и подъездная дорога, которая местами стала разрушаться.

– Мы не раз просили привести в порядок наш двор, но все время слышим одно и то же: денег нет, – говорит Элео­нора Жакипбекова. – Два года назад даже писала Президенту страны. Спустя время пришли проверяющие. Посмот­рели, сделали замеры. В итоге, по их заключению, качество асфальта оказалось не соответствует требованиям. Нам сказали, что будет подан судебный иск в адрес подрядчиков, но до сих пор от них нет вестей. Я несколько раз ходила в акимат Тараза, с того момента поменялось уже два руководителя на посту главы города. К сожалению, как говорится, воз и ныне там.

– Когда мы только переехали сюда, это было в январе 2019 года, здесь повсюду лежали огромные камни и строительный мусор. Мы своими силами навели порядок. С самого начала мучаемся из-за недоделок подрядчика, – сказал инвалид второй группы Ноян Молдахметов.

– С самого начала двор был заасфальтирован частично. Прошло немного времени, а уже в покрытии кое-где появились неровности и разрушения, из-за чего дети нередко спотыкаются и падают, – присоединилась к разговору еще одна жительница дома Римма Шигабутдинова. – Обидно, что на строительство выделяют огромные деньги, а делают все как попало, никто ни за что не хочет отвечать. В итоге страдают обычные люди. Последней каплей стало падение моего ребенка, вследствие чего он разбил лицо.

– Почему нельзя сделать покрытие на детской площадке мягким, как в Алматы? – задаются вопросом жильцы.

Они просят хотя бы привести в порядок то, что уже есть, а также что-то частично заменить. К примеру, заасфальтировать там, где нужно, расширить песочницы и насыпать в них песок, отремонтировать, закрепить и подкрасить имеющиеся конструкции, установить дополнительно качели, горки, карусели, тренажеры... И конечно, убрать со двора и оградить место для сбора мусора.

– Также нам нужны беседка и скамейки, – сказал Ноян Молдахметов. – Во-первых, родителям с них удобнее следить за детьми, во-вторых, у нас проживает немало пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Когда старшая по дому была у прежнего руководства города несколько лет назад, ей сказали, что заявка принята, но очередь до их дома подойдет в январе 2023 года. Уже год подходит к концу, но ничего не сделано. Недавно она снова обратилась к акиму Тараза. И теперь ей ответили, что двор пока только планируют рассматривать, но теперь уже в 2025-м.

Говорят, что обещанного ждут три года, но все сроки уже давно вышли. И, судя по настроению местных жителей, они уже с трудом верят в слова представителей власти.