Гуманизации вопреки

Жестко, но оправданно

Надо сказать, что последние реформы в правоохранительной системе страны были в целом направлены на поэтапную гуманизацию законодательства. Это позволило нам выйти из тройки «лидеров» по числу тюремного населения в общемировом рейтинге. Было закрыто несколько тюрем, а приоритет получила профилактика преступлений и пробационный контроль.

Однако со временем стало понятно, что с отдельными категориями преступников такой подход не срабатывает и договариваться с ними никак нельзя. Думаю, что озвучу мнение большинства, если скажу, что когда речь идет о насильниках, скотокрадах, нетрезвых водителях и педофилах, ужесточение законодательства вполне оправданно.

Но теперь обо всем по порядку. Итак, закон по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности был подпи­сан Главой государства еще 31 декабря 2019 года. В итоге он внес поправки в 69 статей 10 глав Уголовного кодекса и в 72 статьи Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Закон был разработан на основе результатов пятилетнего мониторинга практики применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Главный же приоритет был отдан ужесточению ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Изменения коснулись наиболее чувствительных для общественности правонарушений, таких как преступления против личности, семьи и несовершеннолетних, транспортные и экологические уголовные правонарушения, против собственности, общественной безопасности, общественного порядка.

Без права на примирение

По мнению представителей МВД, и с этим нельзя не согласиться, одним из наиболее опас­ных видов преступлений является сексуальное насилие. Статистика в Казахстане, как и во многих других республиках, говорит о том, что борьба с этим видом преступления пока еще недостаточно эффективна. Так, только в прошлом году было совершено более тысячи изнасилований. Из них в 15% случаев, а это 154 жертвы (!) пострадали несовершеннолетние.

– Учитывая, что данные преступления влекут тяжкие последствия, отрицательно сказываются на здоровье и психике потерпевших, особенно малолетних, ужесточение ответственности за совершение таких преступлений на фоне общей гуманизации уголовного законодательства является вполне оправданным, – говорит начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. – Рассматриваемым законом простые составы преступлений, то есть без квалифицирующих обстоятельств – изнасилования и насильственные действия сексуального характера – отнесены к тяжким преступлениям. Наказание за их совершение теперь предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. А ведь ранее срок составлял лишь от 3 до 5 лет.

Но главное, новым законом полностью исключается возможность примирения с потерпевшим. Все уголовные дела по насильникам будут передаваться исключительно в суд.

А между тем только в прошлом году более половины уголовных дел об изнасилованиях были прек­ращены на основании статьи 68 УК – освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. И это было серьезным основанием для критики со стороны общественности.

При этом Санжар Адилов подчеркивает, что во исключение манипуляций отдельными недоб­росовестными лицами для дос­тижения своих корыстных или низменных интересов усилена ответственность и за заведомо ложный донос. Так, если ранее за ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предусмат­ривалось от 3 до 7 лет лишения свободы, то теперь – от 3 до 8.

Те же действия, совершенные в интересах преступной группы, по новому закону влекут от 5 до 12 лет тюремного заключения. А ранее максимальный срок наказания составлял только 10 лет.

– Введен новый квалифицированный состав изнасилования, отнесенный к особо тяжким преступлениям, предусматривающий совершение деяния в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, либо повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, – продолжает Санжар Адилов. – Наказание за такое преступление – лишение свободы от 17 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненное лишение свободы.

Так, с начала года органами­ внутренних дел по фактам преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних расследовалось 1 363 уголовных дела, что немногим больше аналогичного периода прошлого года. Впрочем причиной роста количества зарегистрированных уголовных дел об изнасилованиях является регистрация в текущем году 38,7% фактов, совершенных в прошлых годах.

Нет насилию

Особую актуальность для Казахстана сегодня приобрело и семейно-бытовое насилие. То и дело в Сети обсуждаются факты чудовищных отношений внутри одной ячейки общества. При этом жертвами здесь выступают не только супруга – супруг, но и их несовершеннолетние дети.

По словам главы департамента, законом, подписанным в декабре прошлого года, были изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорб­ления, унижения в семье. Теперь за скандалы арестовывают не на трое, а на пять суток. А за рукоприкладство и причинение физической боли предусмотрен административный арест до 20 суток. Вместе с тем по отдельным статьям штраф заменили на предупреждение.

– Логика тут проста. Раньше дебошир платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети, – поясняет Санжар Адилов. – Но нужно понимать, что предупреждение – это лишь альтернативный вид наказания. Во второй раз его не будет. Но все зависит от обстоятельств конкретного дела.

Так, лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений и умышленное причинение легкого вреда здоровью или побои, могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред.

Теперь все дела и по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее же на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если зая­вительница отказывалась от претензий.

– Что касается систематичес­кого избиения, то это уже статья 110 УК РК «Истязание», в которой санкция части первой предусматривает до 2 лет лишения свободы, а части второй – от 4 до 7, – продолжает представитель ведомства.

В целом можно сказать, что правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений всегда находились под пристальным вниманием органов внутренних дел, но лишь настолько, насколько была возможность их контролировать. Ведь раньше они чаще носили скрытный латентный характер. Не каждый хотел выносить «сор из избы», идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана.

Сейчас стало немного проще. И в том числе благодаря развитию информационных коммуникаций. Так, появилась возможность незамедлительного обращения к общественности и в правоохранительные органы.

Интересный факт – за 9 месяцев текущего года регистрируется незначительный рост указанных правонарушений на 0,4%. С начала года к административной ответственности за бытовые правонарушения привлечено более 19 тыс. правонарушителей. Вынесено свыше 61,7 тыс. защитных предписаний. Установлены особые требования к поведению более 7,8 тыс. правонарушителей, в том числе свыше 5,4 тыс. запретов на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.

По мнению полицейских, незначительный рост в большей степени обусловлен самоизоляцией населения в условиях пандемии. Своеобразным ответом МВД на вызовы современности стало внедрение нового метода дистанционного контроля за подучетными лицами – видеозвонки через социальные мессенджеры.

– На период карантина для жертв насилия во всех регионах акиматами был создан резерв из гостиничного фонда для временной адаптации, – уточняет Санжар Адилов. – Налажено тесное сотрудничество с неправительственным сектором. А это 38 кризисных центров, в том числе 29 с приютами.

Кроме того, МВД разработан специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, не имеющих возможности своевременно обратиться в полицию, с использованием ими кодового слова, в том числе по телефону, сигнализирующего о факте бытового насилия. Совместно с неправительственными организациями ведомством ежегодно проводятся республиканские акции «Нет насилию в семье!» и «16 дней без насилия».

Одно из последних резонанс­ных преступлений в этой сфере произошло в октябре текущего года в столице нашей страны. В УП района «Есиль» города Нур-Султана обратилась женщина с заявлением на своего супруга, который избил ее и нанес телес­ные повреждения.

В итоге участковым инспектором было вынесено защитное предписание. Но уже через несколько дней в ходе возникшей ссоры мужчина снова нанес телесное повреждение супруге.

По данному факту УП района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 107 части 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Совместно с общественными организациями женщине оказывалась правовая и психологическая помощь. И наконец в отделении полиции муж вернул ее документы и телефон. А его родственники отдали детей матери.

К слову, ранее женщина подвергалась бытовому насилию со стороны супруга, но не обращалась в полицию, так как ее мать советовала проявлять терпение, потому что и она ранее подвергалась избиению...

Украл, выпил – в тюрьму

«Бичем» настоящего времени стало и совершение краж скота. Профессиональные барымтачи отгоняют лошадей целыми табунами, передавая их из рук в руки. И до последнего времени даже в случае задержания они могли спокойно откупиться, вернув скот владельцам.

Имеются факты, когда отдельными преступниками было совершено по 56 – в Алматы, 65 – в Алматинской области и даже по 112 (!) фактов краж скота, как это произошло в ВКО.

Ключевой же проблемой была возможность примирения даже при совершении неоднократных фактов скотокрадства, в условиях, когда органы уголовного преследования и суды просто обязаны были отпускать преступников. В итоге данный вид преступлений принял «профессиональную» форму.

– Принимая во внимание, что скотоводство является доминирующей формой хозяйства казахстанского населения и при посягательстве на нее вызывает особый общественный резонанс, поправки, связанные с совершенствованием норм, охраняющих право собственности граждан, явились крайне востребованными, – говорит начальник Следственного департамента МВД РК.

И как утверждает спикер, одним из самых важных нововведений стал сам факт введения самостоятельной нормы УК РК. Это статья 188-1, предусматривающая ответственность за кражу скота – «Скотокрадство».

В ней закрепляются четыре состава преступления. Простой состав тайного хищения чужого скота влечет наказание в виде лишения свободы до 5 лет с конфискацией имущества. А вот скотокрадство, совершенное группой лиц либо в крупном размере (500 МРП), наказывается от 3 до 7 лет тюремного заключения с конфискацией имущества и исключает возможность примирения.

От 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией уже предусмат­ривает неоднократное скотокрадство, либо сопряженное с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища. В случаях же совершения кражи скота преступной группой или в особо крупном размере (2 000 МРП) наказание составит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией.

По данным МВД РК, активизация работы в этом направлении наряду с законодательными мерами позволила сократить их число на 43%. К слову, в текущем году по всем регионам страны проведен ряд ОПМ «Скотокрад», в ходе которых раскрыто порядка 900 краж скота, в том числе 264 ранее совершенных и 211 прошлых лет.

Так, например, недавно полицейскими ликвидированы 2 прес­тупные группы барымтачей, орудовавших на территории 6 районов Туркестанской области. Всего в отделы полиции обратились 23 потерпевших. Они заявили, что в общем было похищено 58 лошадей и 20 голов крупного рогатого скота. Мате­риальный ущерб составил порядка 40 млн тенге.

В итоге было установлено, что одна преступная группа скотокрадов из 5 человек вывозила похищенный скот на большегрузной машине. А вторая – уводила и прятала похищенный скот в собственных подворьях.

На сегодня под стражей находятся 8 подозреваемых лиц. Все они – жители Туркестанской области и Шымкента. Причем 5 из них ранее судимы за аналогичные преступления. По этому делу задержаны также и 4 скупщика краденого скота. А законным владельцам возвращены 42 похищенные лошади.

– Как было отмечено выше, мы ужесточили ответственность за хищение, сопряженное с проникновением. И это касается не только скотокрадства, – продолжает Санжар Адилов. – Кардинально пересмотрена организация работы по противодействию всем кражам.

Теперь кража, совершенная неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, либо транспортное средство, отнесена к категории тяжких преступлений. В итоге сейчас хищение с проникновением предусматривает следующие санкции: кража – от 2 до 7 лет с конфискацией, скотокрадство и грабеж – от 5 до 10 лет с конфис­кацией, разбой – от 7 до 12 лет с конфискацией.

Кроме того, внесена поправка в статью 68 Уголовного кодекса, устанавливающую основания для освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением. Теперь возможность примирения не распространяется на лиц, которые в течение срока давности вновь совершили умышленное преступление, при этом ранее были освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением.

Лихая езда – беда

С ростом экономического развития страны и улучшения благо­состояния граждан продолжается увеличение численности автотранспорта. Между тем за 2019 год сотрудниками полиции на дорогах задержано свыше 26 тыс. водителей, управляющих транспортными средствами в сос­тоянии опьянения. В 2018 году их было еще больше – 28 151.

При этом водителями в нетрезвом виде только в прошлом году было совершено 495 ДТП, в которых погибли 98 и получили ранения 716 человек. Кроме того, по вине пьяных водителей зарегистрировано 2 709 ДТП, повлекших причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющих признаков уголовно наказуемого деяния, или нанесение материального ущерба.

– Рассматриваемым законом введена новая статья – 345-1 УК за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, отнесенная к категории тяжких преступлений, исключающих возможность примирения, – поясняет Санжар Адилов. – С начала года по этой статье было зарегистрировано 201 уголовное правонарушение. Сейчас половина из этих дел нап­равлена в суд.

Так чем же грозит обновленное законодательство любителям выпить за рулем? Во-первых, если водитель сел за руль в сос­тоянии опьянения, то, даже не совершив аварии и не причинив вреда граж­данам, он будет подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен прав на 7 лет. При повторном нарушении арест будет увеличен до 20 суток, а срок лишения прав продлен еще на 8 лет.

При этом при совершении ДТП с причинением вреда здоровью граждан пьяный водитель будет наказываться в уголовном порядке на срок до 3 лет лишения свободы и лишением прав на вож­дение транспорта на 10 лет, а в случае причинения смерти – на срок до 10 лет лишения свободы и лишением прав на срок от 10 лет до пожизненного.

А лица, лишенные водительских прав, за совершение аналогичных нарушений будут нести не административную, а только уголовную ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы с обязательным пожизненным лишением прав на вождение транспорта.

– Ужесточена ответственность за управление транспортным средством пьяным водителем, лишенным права управления, – уточняет руководитель департамента. – Так, если выявлено такое лицо, управляющее машиной, но не допустившее ДТП или вреда чьему-либо здоровью, предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы. Ранее предусматривался арест только на срок до 50 суток.

Те же действия, повлекшие по неосторожности повреждение транспортных средств либо иного имущества, а равно причинение легкого вреда здоровью человека, влекут от 4 до 6 лет лишения свободы. Это тоже новая норма, ведь ранее применялась неодно­значная практика привлечения к ответственности.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. А за причинение тяжкого вреда – уже от 6 до 8 лет. Оба срока значительно увеличены.

За то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, теперь могут отправить за решетку на срок до 9 лет, в то время как до нововведений за это преступление грозило от 5 до 7 лет. За смерть двух или более лиц уже говорится о 8–10 годах лишения свободы.

В завершение отметим, что нововведения также затрагивают и другие проблемные аспекты правоохранительной системы, а точнее, направления по борьбе с преступностью. Их первые результаты выглядят также оптимистично. Но перемены нацелены на долгосрочную перспективу, а значит, можно надеяться, что Казахстан действительно сможет когда-нибудь встать в один ряд с самыми безопасными для проживания странами мира.