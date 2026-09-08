Гвардейцы взяли два золота на чемпионате Казахстана по дзюдо

В Уральске состоялся чемпионат Республики Казахстан по дзюдо, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
По итогам соревнований военнослужащие Национальной гвардии при поддержке спортивной команды ARLAN МВД Республики Казахстан продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки, завоевав две золотые и одну серебряную медаль.
Победителями чемпионата стали военнослужащие воинской части 6636 рядовые Мади Амангелды и Санжар Жабборов. Мади Амангелды занял первое место в весовой категории до 81 килограмма, а Санжар Жабборов стал чемпионом в весовой категории свыше 100 килограммов.
Серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов завоевал рядовой Дархан Койбагар — военнослужащий воинской части 5571.