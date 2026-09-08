Гвардейцы взяли два золота на чемпионате Казахстана по дзюдо

В Уральске состоялся чемпионат Республики Казахстан по дзюдо, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По итогам соревнований военнослужащие Национальной гвардии при поддержке спортивной команды ARLAN МВД Республики Казахстан продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки, завоевав две золотые и одну серебряную медаль.

Победителями чемпионата стали военнослужащие воинской части 6636 рядовые Мади Амангелды и Санжар Жабборов. Мади Амангелды занял первое место в весовой категории до 81 килограмма, а Санжар Жабборов стал чемпионом в весовой категории свыше 100 килограммов.

Серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов завоевал рядовой Дархан Койбагар — военнослужащий воинской части 5571.