Хатсби обещал вернуться

Участникам турнира пришлось выяснять отношения и в теплые солнечные дни, и в дождливую погоду. В ходе соревнований одному из гольфистов – 22-летнему шведу Хоакиму Лагергрену – удалось совершить уникальный удар, именуемый в гольфе hole-in-one. Мячик, посланный им с расстояния 140 метров в сторону грина, точно приземлился в цель. Это и есть попадание в лунку одним ударом.
На церемонии награждения победителя и призеров, в которой участвовали президент Федерации гольфа Казахстана Нуртай Абыкаев, аким Алматы Ахметжан Есимов и директор Европейского челлендж–тура Алан де Солтрэ, награда досталась и Лагергрену, хотя в итоговой турнирной таблице его результат – далеко не самый лучший.
Главные же почести были оказаны победителю открытого чемпионата Казахстана – англичанину Сэму Хатсби.
Не лучшим образом пройдя первые 18 полей, будущий чемпион совершил настоящий рывок во второй день соревнований – в пасмурную, дождливую, чисто английскую погоду. Он оторвался от преследователей на 5 ударов и, как потом оказалось, такого преимущества у лидера не смог отыграть никто из соперников.
За победу в турнире с результатом 19 ударов ниже пара Сэм Хатсби получил чек на 72 тыс. евро.
Вторым призером стал соотечественник победителя Эндрю Джонсон (–17 и €49,5 тыс.) К слову, в последний день англичане вели уже очный спор, проходя поля в одной – фаворитской – тройке. Джонсон все время догонял лидера, но опередить его не смог.
Третьим призером наших состязаний стал Бьенг-Хун Ан из Южной Кореи, сыгравший на 12 ударов лучше "проектной мощности" гольф–клуба "Жайляу". Его "бронза" была оценена призом в €30 тыс.
Участники, судьи, гости турнира высоко оценили качество казахстанских полей, уровень организации соревнований и гостеприимство наших людей. Чемпион Kazakhstan Open 2014 Сэм Хатсби назвал неделю, проведенную в Алматы, самой счастливой в своей жизни и выразил надежду приехать в Казахстан и в следующем году. Если, конечно, не прорвется по итогам сезона в "Высшую лигу" – в Европейский тур.
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